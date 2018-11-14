15
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - лекция "PR стратегия стартапов". Технопарк. улица Республики, 142. Проводится бесплатно, необходима регистрация.

19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Александр Розенбаум. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "1+1" / Intouchables (2011). Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - Ева Польна. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - награждение победителей конкурса творческих работ, посвященного 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына - "Как нам обустроить Россию (посильные соображения)". Большой зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.

18:00 - публичные слушания по бюджету Тюмени на 2019 год. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 36. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1741 году вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга открыла остров, названный впоследствии его именем.

В 1933 году в Москве началось регулярное движение троллейбусов.

В 1934 году в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.

В 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004.

В 1988 году - старт универсальной ракетно-космической транспортной системы "Энергия". Завершается первый и последний 205-минутный космический полёт "Бурана". Создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).

Теги: история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018