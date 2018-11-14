ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - лекция "PR стратегия стартапов". Технопарк. улица Республики, 142. Проводится бесплатно, необходима регистрация.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Александр Розенбаум. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "1+1" / Intouchables (2011). Fabric bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 - Ева Польна. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - награждение победителей конкурса творческих работ, посвященного 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына - "Как нам обустроить Россию (посильные соображения)". Большой зал заседаний облдумы, улица Республики, 52.
18:00 - публичные слушания по бюджету Тюмени на 2019 год. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 36. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1741 году вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга открыла остров, названный впоследствии его именем.
В 1933 году в Москве началось регулярное движение троллейбусов.
В 1934 году в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.
В 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004.
В 1988 году - старт универсальной ракетно-космической транспортной системы "Энергия". Завершается первый и последний 205-минутный космический полёт "Бурана". Создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
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