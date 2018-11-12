ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - пресс-тур в индустриальные парки Тюменской области. Тел. 8-912-386-70-01.
9:30-18:00 - RETAIL-конференция "Региональный магазин. Точки роста 2019". Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
10:00 - пресс-конференция председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного,улица Первомайская, 20, кабинет 804. При себе иметь документы. Аккредитация обязательна.
13:00 - пресс-конференция "Всемирный день борьбы с диабетом. Тюменская область: мы формируем образ жизни". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1758 году основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
В 1805 году венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски.В
В 1851 году запущена телеграфная служба между Лондоном и Парижем.
Открылось железнодорожное сообщение и телеграфная связь между Москвой и Петербургом.
В 1970 году циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, уничтожили свыше 500 000 людей.
В 1978 году состоялся запуск американской высокоэнергетической астрономической обсерватории "ХЭАО-2", с помощью которой обнаружат рентгеновское излучение квазара, удалённого от Земли на расстоянии 10 000 000 000 световых лет.
В 1989 году в СССР введён суд присяжных при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.
В 2003 году началась приватизация государственных предприятий в Китае.
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