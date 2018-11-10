ДЛЯ ВСЕХ
С 9:00 - открытые соревнования по танцевальному спорту "Ступени мастерства-2018". СК "Строймаш", улица Индустриальная, 49а. Подробности здесь. https://vk.com/wall-108606347?q=%2311_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2018&w=wall-108606347_61043
10:00-18:00 - День диабета, программа рассчитана на детей и взрослых с диабетом, их друзей и родственников. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Сказки бабушки Совы", потешные сценки в стиле русского лубка в одном действии. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:30 - "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент". улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Вино любви" (семь способов соблазнения), 16+ . Театр "Ангажемент". улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00 - XV городской открытый Фестиваль "Осенняя рапсодия": "Осенний MIX". ДК Нефтяник, улица Полины Осипенко, 1.
16:00 - "Королевские тигры Суматры", Цирк, улица первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - мастер-класс "Умный гардероб". Театральная мастерская "Будильник", улица Монтажников 61, жилой комплекс "Видный". Подробности здесь.
18:00 - пластический спектакль "Человек-ящик". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - "Он, Она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Аргентинские гаучо". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - гала-концерт фестиваля комедийной импровизации Theater Games 2.0. Театр импровизационной комедии BreakFastBand. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Держи ритм!" День рождения студии этнических барабанов "Полиритмия"!" "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Три одинаковых незнакомца / Three Identical Strangers (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - закрытие молодежного проекта для создателей контента "Медиасеть", улица Первомайская, 14а. Тел. 8-982-937-37-78.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1480 году завершилось Стояние на Угре, знаменовавшее окончание татаро-монгольского ига.
В 1837 году открытие движения по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
В 1843 году в Дании впервые опубликована сказка Ганса Кристиана Андерсена "Гадкий утёнок".
В 2002 году в архиве электронных публикаций Лос-Аламосской национальной лаборатории США появляется статья российского учёного Григория Перельмана, из которой, в частности, следовала справедливость знаменитой гипотезы Пуанкаре. Таким образом, была доказана гипотеза Пуанкаре и решена одна из семи задач тысячелетия по версии математического института Клэя.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru