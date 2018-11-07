8
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 07 ноября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - финал Лиги "ТЮМЕНЬ" — лучший подарок ко Дню рождения КВН. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.

18:00 - лекторий "Популярная зоология". Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2. Подробности здесь.

19:00 - Светлана Копылова: "Торопитесь любить". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - музыкальный концерт "История простой мечты". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Александр Цыпкин "Пост-театр, или Спасибо тебе, Марк Цукерберг". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. подробности, билеты здесь.

19:00 - неформальная конференция PechaKucha Night vol.2 "О науке с любовью". Исторический парк "Россия — моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход бесплатный, подробности здесь.

20:00 - встреча для бизнес-предпринимателей или для желающих ими стать. Ресторан "WinChester", улица Первомайская, 18. Бесплатно, необходима регистрация.

21:00 - концерт Herb McCoy. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

9:00 - торжественные мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства. Тел.   50-75-24.

10:00 - Первенство России  по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Центр "Дзюдо".  Тел. 68-58-71.

14:00 - День Благодарения Сибири - праздник всех народов, живущих на многонациональной сибирской земле от Урала до Дальнего Востока.

Тюменская филармония, улица Республики, 34. тел. 55-66-23.

14:00 - Х открытый слёт молодых библиотекарей Тюменской области "Библиотекари: Инициативные. Креативные. Созидающие". Библиотека имени Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Тел. 50-76-79.

18:30 - установочная сессия челленж-баттла "Премьера" для студентов Тюмени. аудитория №111 Института математики и компьютерных наук ТюмГУ (Перекопская, 15А). Тел. 8-982-924-20-48.

11:30 - торжественное возложение венков к Мемориалу УМВД России по Тюменской области.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1895 году в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами, впоследствии в честь учёного названное рентгеновским.

В 1903 году в Голландии сообщается об изобретении электрокардиографа.

В 1961 году вышел в эфир первый выпуск программы КВН ("Клуб Весёлых и Находчивых").

Теги: повестка , СМИ
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