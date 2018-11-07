ДЛЯ ВСЕХ
10:00. 12:00 - премьера первого современного мюзикла для детей и подростков "Реальный двор". Колледж искусств, улица Республики 152.
19:00, 21:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Стас Михайлов. Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Костя Кулясов (группа "АнимациЯ"). "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Битва оркестров": Тюменский духовой оркестр под руководством дирижера Тимура Бахрова VS Тюменский оркестр русских народных инструментов под руководством дирижера Владимира Лавришина. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Вход свободный, по пригласительным билетам - их можно получить в кассе ДК "Нефтяник". Подробности по телефону: +7 (3452) 41-44-77.
20:00 - кинопоказ: "Сука-любовь" / Amores perros (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - "Метаморфоzы" - спектакль театральной компании #сцена_нева. МТЦ "Космос", улица Республики, 165. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 11:30 - II Форум технологических предпринимателей "Технокульт". 11:30-12:00 - стендовая выставка и презентация победителей I Форума технологических предпринимателей "ТехноКульт", 12:00-12:30 - официальное открытие Форума, Открытая дискуссия: "Трансформация инноватора в технологического предпринимателя. Первые шаги, механизмы поддержки и накопленный опыт", 12:30 - пресс-подход с экспертами форума, представителями федеральных структур, бизнес-тренерами. Технопарк, улица Республики, 142. Тел. 8-912-386-70-01.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1902 году в Туле, по инициативе местного врача Фёдора Архангельского, открылся первый в России вытрезвитель под названием "Приют для опьяневших".
В 1917 году в России произошла Октябрьская революция.
В 1928 году вступил в строй нефтепровод Грозный—Туапсе протяжённостью 618 километров.
В 1941 году ВВС третьего рейха потопили близ Ялты санитарный теплоход "Армения" с 7 тысячами человек на борту. В этот же день на Красной площади во время Московской битвы проведен парад.
В 2012 году произошло землетрясение в Гватемале магнитудой 7,4.
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