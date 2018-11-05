ДЛЯ ВСЕХ
10:00. 12:00 - премьера первого современного мюзикла для детей и подростков "Реальный двор". Авторы мюзикла - Артем Васильев (режиссер, худ. руководитель театра "Быть") и Надежда Соломатова (педагог по вокалу, худ. руководитель театра эстрадной песни "Соломинка"). Колледж искусств, улица Республики 152. Для журналистов тел. +7-908-873-14-33.
19:00, 21:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Прирожденные убийцы / Natural Born Killers (1994), реж. Оливер Стоун. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:30 - пресс-конференция "Первый окружной форум "ИБ без границ". Спикеры - директор облдепартамента информатизации Мария Рудзевич, гендиректор "Анлим – ИТ" Максим Овсянников. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
15:00 - презентация всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" проекта АНО "Россия - страна возможностей". На мероприятии студенты смогут "прокачать" свои "гибкие навыки" на тренинге Василия Корельского, медиатренера, тележурналиста, академика Евразийской академии телевидения и радио, эксперта Европейской медиаакадемии (Брюссель, Бельгия). Для журналистов будет организована возможность интервью с представителями олимпиады и тренером. Драмтеатр, улица Республики, 129. Аккредитация по телефонам: 8-962-998-35-84 (Ольга) и 8-910-108-93-53 (Игорь).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1931 году в Москве делегация из Луганска представила правительству первый паровоз серии "Феликс Дзержинский" — самый мощный и сильный серийный грузовой паровоз в истории СССР.
В 1943 году войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина в ходе Киевской наступательной операции освободили от гитлеровских войск Киев.
В 1957 году в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране Вечный огонь.
В 1982 году началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий — 10 000 км.
В 2008 году во Владикавказе совершён террористический акт.
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