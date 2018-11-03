ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - митинг-концерт с участием творческих коллективов города, посвященный проведению Дню народного единства. Цветной бульвар.
10:30, 12:00 - "Игрушки"; 12:00 - "Африкана-на-на"; 17:00 - "Гуси-лебеди". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:30 - "Волшебный горшочек"; 14:00 - "Не все коту масленица". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
НОЧЬ ИСКУССТВ. 16:00-00:00 - в музеях, с 19:00 - в библиотеке Менделеева, 16:00-20:00 - в Информационно-библиотечном центре для молодежи, 16:30-19:00 - в театре кукол, 21:00, 22:00 - артистический квест Voise Time в филармонии.
18:00 - "Мода в городе". За титул лучшего дизайнера поборются 10 модельеров. Победитель представит свою коллекцию в финальной битве в Москве. Улица Николая Фёдорова, 9. Вход свободный. Тел. для журналистов 8 (3452) 385-385.
19:00 - спектакль-синтез "Сквозь пальцы". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Сказка о рыбаке и рыбке", сеанс онлайн-чтения по ролям произведения А.С.Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь.
20:00 - "Призраки", фантасмагория в 2-х действиях, с 19:30 - театрализованное представление. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Жизнь прекрасна" / La vita è bella (1997), реж. Роберто Бениньи. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
1-4 ноября - областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области. Детский центр "Ребячья республика", тел. 8-982-931-53-74.
2-5 ноября - II Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива". Областной центр "Витязь", 21 км Ялуторовского тракта, тел. 8-929-261-23-61.
19:00 - "Ночь искусств". Культурные учреждения Тюмени. Тел. 8-919-929-04-91.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа.
В 1582 году Ермак в сражении на Чувашем мысу разбил сибирского хана Кучума и через 3 дня вступил в столицу ханства — Искер.
В 1707 году в Москве открыт госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
В 1879 году Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.
В 1890 году в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога — метро.
В 1922 году англичанин Хоуард Картер обнаружил гробницу фараона Тутанхамона в Египте.
В 1946 году в Париже образована ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
В 1967 году введена в эксплуатацию Останкинская телебашня.
В 2009 году в Нижнем Новгороде открыт для автомобильного движения метромост.
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