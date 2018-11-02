ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой"; 12:00 - "Муха-Цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - музыкальный спектакль "Бременские музыканты"; 12:30 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Королевские тигры Суматры". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Спектакль "Светлые души". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-синтез "Сквозь пальцы". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Booker /антихайп. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Квартет на конец времени. Per aspera ad Astra* Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
1-4 ноября, 9:00 - областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области. Детский центр "Ребячья республика", тел. 8-982-931-53-74.
2-5 ноября - II Всероссийский форум педагогов будущего "Крапива". Областной центр "Витязь", 21 км Ялуторовского тракта, тел. 8-929-261-23-61.
10:00 - первенство России по скалолазанию. Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Тел. 8-3452-68-58-71.
19:00 - пресс-показ нового спектакля Тюменского драматического театра "Призраки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Тел. 8-904-498-89-45.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1907 году во Франции совершил полёт первый в мире вертолёт.
В 1918 году народное вече в Черновцах приняло решение о присоединении Северной Буковины к Украине.
В 1928 году Турция перешла с арабского на латинский алфавит.
В 1957 году в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через 7 часов после старта от перегрева.
В 1967 году гидроагрегат Красноярской ГЭС дал промышленный ток.
В 1979 году первый в мире десантный экраноплан "Орлёнок" принят в состав ВМФ.
В 1995 году королева Великобритании Елизавета II даёт королевскую санкцию в Веллингтоне, Новая Зеландия, на пакет законов, обеспечивающих возврат земель и выплату компенсаций племени маори тайнуи и приносит извинения за британскую агрессию 60-х годов XIX века.
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