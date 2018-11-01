ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - ТФО. Моцарт и Шостакович. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь
19:00 - MASONXVIII. КтЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Сказки Чёрного Города" - музыкальная группа из Воронежа. YesRockClub, улица Ленина. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
1 – 4 ноября, 9:00 - областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области. Детский центр "Ребячья республика", тел. 8-982-931-53-74.
10:00 - заседание экспертного совета. Технопарк, улица Респубилки, 142. Тел. +7-912-386-70-01.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1927 году в Ленинграде сооружён самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.
В 1937 году на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звёзды.
В 1942 году нацистами уничтожены гетто в Ружанах и в Лысково.
В 1948 году в США Маргарэт Чейз Смит стала первой избранной в Сенат женщиной.
В 1965 году СССР на околоземную орбиту вывел космическую станцию "Протон-2".
В 1988 году "червь", запущенный студентом Робертом Моррисом, впервые обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы сети из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осуждён.
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