2
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 ноября 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - ТФО. Моцарт и Шостакович. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь

19:00 - MASONXVIII. КтЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Сказки Чёрного Города" - музыкальная группа из Воронежа. YesRockClub, улица Ленина. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

1 – 4 ноября, 9:00 - областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области. Детский центр "Ребячья республика", тел. 8-982-931-53-74.

10:00 - заседание экспертного совета. Технопарк, улица Респубилки, 142. Тел. +7-912-386-70-01.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1927 году в Ленинграде сооружён самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

В 1937 году на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звёзды.

В 1942 году нацистами уничтожены гетто в Ружанах и в Лысково.

В 1948 году в США Маргарэт Чейз Смит стала первой избранной в Сенат женщиной.

В 1965 году СССР на околоземную орбиту вывел космическую станцию "Протон-2".

В 1988 году "червь", запущенный студентом Робертом Моррисом, впервые обнаружен в Массачусетском технологическом институте. Вирус поразил компьютерную сеть ARPANET, выводя узлы сети из строя. Студент попал под суд, был оштрафован и 26 июля 1989 условно осуждён.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2018