1
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 31 октября 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - открытие персональной выставки тюменского художника, члена Союза художников России Ивана Станкова. Выставочный зал Тюменского отделения Союза художников России, улица Холодильная, 124.

18:00 - межрегиональный молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46, вход свободный.

18:00 - лекторий "Популярная зоология". Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2. Подробности здесь.

19:00 - тренинг "Коммуникация: от К до Я". Технопарк, зал "Атриум". Вход бесплатный, необходима регистрация.

19:00 - ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко (Красноярск) с программой "Сибирь моя!" Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "4етыре апреля". YesRockClub, улица Ленина. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

1 – 4 ноября, 9:00 - областная обучающая смена для лидеров добровольческого движения Тюменской области. Детский центр "Ребячья республика", тел. 8-982-931-53-74.

10:00 - межрегиональный фестиваль "Димитриевская суббота". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46, тел. 8-982-900-66-37.

10:00 - чемпионат и первенство Тюменской области по шашкам. Городской шахматный клуб, Червишевский тракт, 72а. Тел. 8-3452-68-58-71.

13:00 - 50-летие Детской школы искусств "Палитра". Тюменский район, п. Московский, улица Бурлаки, 5а. Тел. 8-919-955-52-48.

13:30 - круглый стол "Продовольственная безопасность и здоровьесберегающие технологии в условиях Сибири и Арктики". Правительство Тюменской области, улица Володарского, 45. Аккредитация по тел.: 8-906-826-91-45, 8(3452) 46-21-32

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1520 году открыт Магелланов пролив.

В 1755 году сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.

В 1851 году в Саккаре французский археолог и египтолог Огюст Мариэтт обнаружил под развалинами Серапеума вырубленные в скале грандиозные погребальные катакомбы священных быков — Аписов, вестников бога Птаха.

В 1894 году вступил на престол последний российский император Николай II.

В 1922 году в Османской империи по инициативе Мустафы Кемаля была упразднена монархия.

В 1952 году США на атолле Эниветок впервые испытывают водородную бомбу.

В 1959 году в Ленинграде в особняке Дервиза на Английской набережной открыт первый в СССР Дворец бракосочетания.

1963 году в СССР запущен первый маневрирующий космический аппарат "Полёт-1".

В 1977 году начаты пассажирские рейсы сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

В 1993 году основан Европейский союз.

В 1998 году основан Европейский суд по правам человека.

Теги: повестка
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