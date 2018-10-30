ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Кукарямба", театральный абордаж. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Кристина Орбакайте. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Машина времени". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - комедия "Роковое наследство". В ролях: Вера Алентова, Петр Красилов, Дарья Повереннова. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:30 - фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.: комедия "Не твое тело" / Moglie e marito. Кинотеатр "Премьер", улица 50-летия ВЛКСМ, 63. Подробности здесь.
20:00 - фильм ужасов "Хэллоуин" / Halloween (1978). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - первый общественный форум "Учитель будущего". Итоги работы дискуссионных площадок презентуют с 13:30 до 14:00. Школа перспективных исследований ТюмГУ, улица 8 Марта, 2/1. Тел. 8-963-060-00-90.
11:00 - митинг, панихида, возложение цветов, венков, минута молчания у памятного знака по улице Семакова, 18 - двор бывшего здания НКВД, место массовых расстрелов жертв политических репрессий. Тел. (3452) 50-21-70.
11:00 - пресс-конференция "О реализации прав отдельных категорий населения на бесплатное предоставление земельных участков" с участием замдиректора областного департамента имущественных отношений Владимира Третьякова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
До 12:00 - аккредитация на выездную пресс-конференцию о реализации инновационного инвестиционного проекта ТюмГУ и АО "ГМС Нефтемаш" (состоится 31 октября). На адрес frevochka@gmail.com необходимо прислать ФИО, паспортные данные журналистов, желающих принять участие в мероприятии. Тел. +7-912-386-70-01.
29-30 октября - Проектные сессии для детей в рамках стратегической инициативы АСИ "Кадры будущего для регионов". Тюменский технопарк, улица Республики, 142. Аккредитация по тел. 8-912-999-40-66.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1907 году русский физик Б. Розинг в ответ на поданную им 25 июля заявку получил патент № 18076 на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.
В 1918 году Османская империя подписала соглашение о прекращении огня, положив конец Первой мировой войне на Ближнем Востоке.
В 1941 году в ходе Второй мировой войны президент США Франклин Рузвельт одобрил выделение 1 миллиарда долларов в качестве помощи Советскому Союзу.
В 1961 году СССР произвёл взрыв самой мощной бомбы в мировой истории: 58-мегатонная водородная бомба ("Царь-бомба") была взорвана на полигоне на острове Новая Земля. Никита Хрущёв пошутил, что первоначально предполагалось взорвать 100-мегатонную бомбу, но заряд уменьшили, чтобы не побить все стёкла в Москве.
В 1967 году впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей, это были аппараты серии "Космос" — "Космос-186" и "Космос-188", являвшиеся прототипами космического корабля Союз.
В 2006 году из Москвы в Санкт-Петербург вновь запущен ЭР-200. Благодаря реконструкции Октябрьской железной дороги, время пути сократилось до 235 минут
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