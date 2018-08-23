ДЛЯ ВСЕХ
С 9:00 - первый областной форум "Профессиональный навигатор". Более 40 бесплатных мастер-классов для школьников. Площадь 400-летия Тюмени, улица Республики, 129. Участие бесплатное. Подробности здесь.
10:00 - 12:00 - всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Площадь 400-летия Тюмени, улица Республики, 129.
12:00 - моноспектакль Михаила Самарского "Радуга для друга". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
17:00-20:00 - день борьбы с глаукомой в ТРЦ "Сити Молл". Каждый желающий сможет проверить внутриглазное давление с целью выявления глаукомы. На основе такого экспресс-приема врач сможет дать рекомендации.
19:00 - независимый рок-фестиваль "Грачи-фест". Участники: Гаврилов (Челябинск), "Плохие новости" (Тюмень), Keep Noise (Тюмень) и "Дон Фидель" (Тюмень). КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности здесь.
19:00-05:00 - вечеринка "Experience" по всем канонам танцевальной ночи, от красивого дип-хауса к пружинистому теку и атмосферной электронике. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - "Открытый микрофон" с участием тюменских стендап-комиков. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь. Вход свободный.
20:00 - кинопоказ: "Догма" / Dogma (1999). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - рок-вечеринка "Легенды русского рока". В программе: кавер-версии известных хитов, "Кино", "Чиж", "ДДТ", "Наутилус Помпилиус", "Земфира" в исполнении сургутской группы "ДАБАГА", конкурсы, веселые ведущие. Арт-кафе в ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности по тел. 414-515.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00-12:00 - торжественное мероприятие акции Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", где будут озвучены результаты тестирования в городах края и передана эстафета участия в акции Курганской области. Площадь 400-летия Тюмени, улица Республики, 129. Аккредитация и дополнительная информация - +7 (916) 634-81-44, innavi@vng.tv
До 13:00 - аккредитация на пленарное заседание Августовского педсовета. Мероприятие состоится во дворце "Нефтяник" 25 августа (в субботу), в 10:00. Email pressadon@72to.ru, тел. (3452)-56-93-93.
15:00 - городской сити-квест "Славка с улицы Герцена" для подростков и наставников проекта "Шанс". Дети вместе со взрослыми узнают историю города, а также в преддверии школьного сезона им напомнят о правилах дорожного движения в интерактивной форме. Цветной бульвар. Тел. 8-906-820-61-07.
16:00 - подведение итогов выставки Форума "Мы вместе". Центр “Семья”, проезд Геологоразведчиков, 14а. Тел. 8-912-391-73-01.
17:00 - церемония награждения участников "Губернских игр 2018". Большой зал Тюменской гордумы.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1814 году англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом в отместку за сожжение американцами публичных зданий в Йорке (Торонто).
В 1853 году американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы.
В 1937 году советский лётчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы — с высоты 11037 м.
В 1949 году вступил в силу подписанный в апреле договор об образовании НАТО.
В 1990 году принята декларация о суверенитете Таджикистана. Спустя год, в 1991-м, свою независимость провозгласила Украина, а Михаил Горбачёв объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.
В 2016 году в Италии произошло землетрясение - погибло 295 человек.
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