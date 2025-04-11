Главой Нижнетавдинского района стал Сергей Борисевич

В Нижнетавдинском районе сегодня избран новый глава. Депутаты местной думы проголосовали за кандидатуру Сергея Александровича Борисевича.
Нижнетавдинский район – один из лидеров в области по социально-экономическому развитию. На территории стабильно работает агропромышленный комплекс, реализуются инвестиционные проекты, возводится большой объём индивидуального жилья. Муниципалитет использует все преимущества близости к Тюменской агломерации.
"Перед новым главой стоит задача повышать инвестиционную привлекательность, наращивать объемы производства в сельском хозяйстве, развивать ЖКХ, совершенствовать систему образования, уделять больше внимание патриотическому воспитанию молодежи и, самое главное, делать все, чтобы повышать благосостояние жителей района", - отметил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.
Глава региона поблагодарил за проделанную работу Валерия Ивановича Борисова, который успешно руководил территорией 10 лет.
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