Главой Нижнетавдинского района стал Сергей Борисевич

В Нижнетавдинском районе сегодня избран новый глава. Депутаты местной думы проголосовали за кандидатуру Сергея Александровича Борисевича.

Нижнетавдинский район – один из лидеров в области по социально-экономическому развитию. На территории стабильно работает агропромышленный комплекс, реализуются инвестиционные проекты, возводится большой объём индивидуального жилья. Муниципалитет использует все преимущества близости к Тюменской агломерации.

"Перед новым главой стоит задача повышать инвестиционную привлекательность, наращивать объемы производства в сельском хозяйстве, развивать ЖКХ, совершенствовать систему образования, уделять больше внимание патриотическому воспитанию молодежи и, самое главное, делать все, чтобы повышать благосостояние жителей района", - отметил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.

Глава региона поблагодарил за проделанную работу Валерия Ивановича Борисова, который успешно руководил территорией 10 лет.