ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - авиашоу "В гостях у Utair". Аэродром "Плеханово", улица Интернациональная, 181. Вход свободный. Подробности здесь.
12:00 - фото-сушка. Сквер Дьяконова-Дьяченкова, улица Республики, 131. Участие бесплатное, подробности здесь.
12:00 - первый в Тюменской области фестиваль яйца "Яйцефест". Стадион в Каскаре, вход свободный.
12:00- 21:00 - официальное открытие касс в драмтеатре. Подробности здесь.
13:00, 18:00 - шоу "Баронеты". Цирк, улица Первомайская, 15. подробности, билеты здесь.
15:00 - открытие первого в Тюменской области музея “Ретро - техники им. В. В. Михайлова”, улица Велижанская, 69. Вхолд бесплатный. Подробности здесь.
15:00 - благотворительный фестиваль красок Холи, творческие мастер-классы, фотосессия в индийском стиле, зажигательная музыка, лучшие артисты города и куча положительных эмоций. Собранные средства от продажи краски будут направлены на лечение Кондратьевым Софии и Виталине. Комсомольский сквер, подробности здесь.
16:00 - "Солянка Маркет". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход свободный.
16:00 - семинар "Особенности и задачи подросткового возраста. Основы доверительного общения с подростком", улица Республики, 26, офис 408. Подробности здесь.
18:00 - АВТО-Fest "Для всех, кто любит драйв". ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1 А. Вход свободный. Подробности здесь.
22:00 - "Кино под открытым небом": "Убить Билла", том 1 / Kill Bill: Vol. 1 (2003). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1868 году французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.
В 1900 году русский инженер Константин Перский предложил слово "телевидение".
В 1958 году в США опубликован роман Владимира Набокова "Лолита".
В 1976 году советская станция "Луна-24" совершает посадку на поверхность Луны.
В 1991 году Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Форосе.
В 2009 году сухогруз "Арктик Си", захваченный пиратами в Балтийском море в конце июля, освобожден ВМФ РФ[
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