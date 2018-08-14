ДЛЯ ВСЕХ
15:00 - мастер-класс по кулинарному карвингу "Чудеса на грядке". Мероприятие проводится для тех, кто хочет подготовиться к конкурсам и поразить всех на выставке-ярмарке "Дачное подворье". Центр "Семья", улица Геологоразведчиков, 14А.
18:30 и 19:30 - практический семинар по контекстной рекламе. Тюменский Технопарк, улица Республики, 142. Вход бесплатный, необходима регистрация: для новичков и продвинутых.
19:00 - спектакль "Фронтовичка" Государственного русского драматического театра имени Бестужева, Улан-Удэ. Подробности, билеты здесь.
20:00 - "Не надо стесняться: легкая киноэротика" - "Любовь" / Love (2015). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - Екатерина Яшникова. YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция "Первый тюменский областной фестиваль яйца "Яйцефест". Участники: глава Тюменского района Светлана Иванова, директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко, генеральный директор "Птицефабрика Пышминская" Сергей Тимофеев, директор по развитию "Боровская птицефабрика имени А.А. Созонова" Наталья Баева. Дом жуналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.
14:00-16:00 - биржа контактов. Тюменским предпринимателям представят решения в сфере SEO-продвижения, в сфере образования: электронные учебники, образовательные решения LEGO, 3D-печать, программное обеспечение в сфере транспортной логистики и управления складами, консультационные услуги в сфере закупки товаров, работ, услуг. Тюменскоий технопарк, улица Республики, 142. Тел. +7-912-386-70-01.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1723 году торжественно открылся Петергоф, летняя резиденция российских императоров.
В 1835 году получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.
В 1877 году американский изобретатель Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании Питтсбурга предложил в качестве приветствия при общении по телефону использовать слово "hello".
В 1908 году в Пруссии женщинам разрешено поступать в вузы.
В 1918 году США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения. В этот и следующий день американские войска высадились во Владивостоке, что означало начало интервенции стран Антанты в Россию.
В 1932 году при раскопках в Ватикане обнаружена древнеримская "Триумфальная дорога".
В 1939 году в Германии произошла одна из самых массовых авиакатастроф: при показательном бомбометании с пикирования в условиях низкой облачности в землю врезались 13 летящих друг за другом пикирующих бомбардировщиков Junkers Ju 87.
В 1947 году Индия была разделена на два государства — Пакистан и Индийский Союз, то есть собственно Индию. Премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру.
В 1948 году после выборов в Национальное собрание провозглашена Республика Корея (Южная Корея) во главе с президентом Ли Сын Маном.
В 2002 году американская авиакомпания "National Airlines" объявила о своём решении перевозить 11 сентября всех пассажиров за символическую плату в 1 доллар США.
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