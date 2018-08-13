14
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 13 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00-20:00 - День области в Историческом парке "Россия - Моя история" - праздник для тех, кто хочет знать о своем родном крае больше! Тематические экскурсии, мастер-классы и музейные уроки,  VR-выставка, лекции об истории развития региона от историков парка. Подробности и запись на мероприятия здесь.  

11:00 - 20:00 - День рождения Тюменской области в музеях города. Насыщенная и разнообразная программа. Подробности здесь.

15:30 - открытие выставки "БӘЙРӘМ: РЕЛИКВИИ И ТРАДИЦИИ" в музейном комплексе имени Словцова, улица Советская, 63.

18:30 - презентация Школы иностранных языков для предпринимателей. Networking cafe, летнее кафе на крыльце Технопарка. Участие бесплатное.

20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Бесславные ублюдки" / Inglourious Basterds (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - открытие детской метеоплощадки. Затюменский парк.

11:00 - пресс-конференция  "Подготовка к единому Дню голосования в Тюменской области" с участием председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 382-260, 382-262.

11:00 - тренинг для бойцов студотрядов УрФО, которые отправятся на рейс дружбы по маршруту Тюмень-Анапа. Набережная Туры. Контактный телефон: 8-3452-390-330 или 8-982-985-06-05.

15:00 - пресс-конференция, посвященная гастролям Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева (г. Улан-Удэ). Тюменский большой драматический театр, 2 этаж, фойе. Тел.8-922-266-22-43.

16:00 - торжественное награждение лидеров голосования на сайте-агрегаторе япосещаю.рф. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1850 году амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского подняла русский флаг на мысе Куегда. Был основан Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре), и Невельской по своей инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина.

В 1865 году в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.

В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счётчик.

В 1917 году решением Временного правительства Николай Романов вместе с семьёй отправлен на поселение в Тобольск.

В 1930 году принято постановление ЦИК и СНК СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении".

В 1943 году подписан приказ о создании лаборатории № 2 АН СССР в Казани во главе с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым. Лаборатория стала впоследствии Институтом атомной энергии имени И. В. Курчатова (ныне научный центр "Курчатовский институт").

В 1944 году образованы Владимирская и Тюменская области.

В 1984 году фирма "IBM" выпустила "PC DOS 3.0".

В 1986 году ЦК КПСС постановил прекратить работы по переброске сибирских рек.

В 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ, который дал старт чековой приватизации в России. в этот же день грузинская армия вступила на территорию Абхазии. Начало грузино-абхазской войны.

Теги: история , повестка
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