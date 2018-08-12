13
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 - VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.

20:00 - Неделя фильмов Квентина Тарантино: "Джанго Освобожденный". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

До 13:00 - аккредитация на открытие выставки "БӘЙРӘМ: РЕЛИКВИИ И ТРАДИЦИИ", которая пройдет 14 августа в 15:30 в музейном комплексе имени Словцова, улица Советская, 63. Тел.  +7 (3452) 46-27-41, еmail: museum-72@yandex.ru

20:30 - встреча Тюменской сборной после национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Аэропорт "Рощино".

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1899 году американский изобретатель Уильям Грей запатентовал телефон-автомат.

В 1907 году в Нью-Йорке пущено первое такси.

В 1913 году в Шеффилде выплавляется первая нержавеющая сталь.

В 1932 году в Риме Маркони провёл первое испытание коротковолнового радио.

В 1945 году всемирный сионистский конгресс потребовал разрешить въезд в Палестину миллиону евреев.

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов".

Теги: повестка
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