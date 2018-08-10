ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
12:00 - экофестиваль "Тюмень за сохранение природы". Гилевская роща, вход свободный. Подробности здесь.
13:00 - цирковое шоу Гии Эрадзе "БАРОНЕТЫ". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности. билеты здесь.
14:00 - семейный фестиваль в спортивно-оздоровительном комплексе "Кулига парк". Подробности, билеты здесь.
17:00 - конкурсная программа "Супердачница". Выставка цветов и даров природы "Лето пришло – подарки принесло", конкурсные задания для дачников и концерт народных коллективов. ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1-а. Вход свободный.
19:00 - Музыкально-поэтическая медитация "Сердце сира". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00-22:00 - массовый запуск светящихся шариков. Цветной бульвар. Подробности здесь.
22:00 - "Ужасный уикенд": "Факультет" / The Faculty (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1912 году в России вышло первое футбольное издание — "Ежегодник Всероссийского футбольного союза".
В 1921 году опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики (НЭП).
В 1928 году в Москве открылась Первая всесоюзная спартакиада.
В 1959 году в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.
В 1992 году открылся первый международный авиасалон в Жуковском.
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