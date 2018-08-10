11
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 10 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.

12:00 - экофестиваль "Тюмень за сохранение природы". Гилевская роща, вход свободный. Подробности здесь.

13:00 - цирковое шоу Гии Эрадзе "БАРОНЕТЫ". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности. билеты здесь.

14:00 - семейный фестиваль в спортивно-оздоровительном комплексе "Кулига парк". Подробности, билеты здесь.

17:00 - конкурсная программа "Супердачница". Выставка цветов и даров природы "Лето пришло – подарки принесло", конкурсные задания для дачников и концерт народных коллективов. ДК "Водник", улица Судоремонтная, 1-а. Вход свободный.

19:00 - Музыкально-поэтическая медитация "Сердце сира". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

20:00-22:00 - массовый запуск светящихся шариков. Цветной бульвар. Подробности здесь.

22:00 - "Ужасный уикенд": "Факультет" / The Faculty (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1912 году в России вышло первое футбольное издание — "Ежегодник Всероссийского футбольного союза".

В 1921 году опубликован наказ Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики (НЭП).

В 1928 году в Москве открылась Первая всесоюзная спартакиада.

В 1959 году в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево.

В 1992 году открылся первый международный авиасалон в Жуковском.

 

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018