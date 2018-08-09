ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
18:00-20:00 - обменник для мам. Можно отдать вещь на время или навсегда или получить, не покупая, новую книгу или игрушку. Также участники обсудят жизнь без отходов и узнают практические приемы минимизации мусора. Центр "Дзержинец", улица Механическая, 31/1 (со стороны почты)
Вход свободный.
18:00 - большой летний пикник в Сквере депутатов. Чудесная фотозона, игровая площадка, незабываемый мастер-класс по игре в футбол и многое другое. Участие бесплатное, подробности здесь.
20:00 - вечеринка "День строителя" в ресторане "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
22:00 - "Кино под открытым небом": "От заката до рассвета" / From Dusk Till Dawn (1996). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - 17:00 - конференция "Медиация и региональный опыт профилактики межнациональных и межрелигиозных конфликтов: первые результаты и перспективы". Общественная палата Тюменской области, улица Советская, 61, 3 этаж. Тел.: 8(3452) 622-137, 8(9044) 906-736.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1498 году английский король выдал исследователю Джону Каботу награду в 10 фунтов за открытие Канады.
В 1539 году король Франции Франциск I ввёл в стране государственный язык: он приказал составлять все официальные документы не на латыни, а на французском языке.
В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине.
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