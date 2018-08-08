9
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 08 августа 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.

15:00 -19:00 - праздник для детей с инвалидностью в рамках социальных проектов "Хобби-land" и "Капитаны двора". Комсомольский сквер. Подробности здесь.

16:00 - презентация этнографической выставки-впечатления "Открытый Чум", приуроченную к Международному дню коренных народов мира. Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.

18:30 - цирковое шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

19:30 - фортепианный вечер: музыка Америки. В программе  - произведения Скотта Джоплина, Анджело Баламенти, Джорджа Гершвина, Леопольда Годовского и других. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

20:00 - неделя фильмов Роберта Родригеса: "Отчаянный" / Desperado (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Лесопожарная обстановка на территории юга Тюменской области". Участники - начальник Управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Юрий Алёхин, директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов, начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов областного департамента Олег Турнаев. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.

15:00 - официальный старт конкурса для предпринимательства "Тюменская марка-2018". Малый зал заседаний администрации Тюмени, улица Первомайская, 20. Аккредитация  в пресс-службе ТПП Тюменской области по телефону: 399-633, доб.142, либо по электронной почте pr.tpp.to@gmail.com

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1173 году началось строительство Пизанской башни.

В 1605 году в Московском Кремле венчан на царство Димитрий Иванович, известный как Лжедмитрий I.

В 1731 году в Петербурге учреждён Шляхетный кадетский корпус для военного и гражданского образования дворян.

В 1803 году первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном.

В 1859 году американец Натан Эймс (Nathan Ames) запатентовал эскалатор.

В 1921 году ЦК РКП(б) постановил усилить перевод Красной армии на хозяйственные работы.

В 1942 году знаменитое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде.

В 1945 году, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную "Толстяк", на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек.

В 1988 году в Ленинграде на Пискаревском проспекте открыт памятник "Колокол Мира".

В 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ об образовании Фонда государственного имущества, задачей которой является "разработка и реализация программы преобразования государственных предприятий в акционерные общества и предприятия, основанные на иных формах собственности с одновременным осуществлением демонополизации производства".

В 1990 году зарегистрирована радиостанция "Эхо Москвы".

Теги: история , повестка , пресс-конференции , СМИ
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2018