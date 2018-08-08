ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
15:00 -19:00 - праздник для детей с инвалидностью в рамках социальных проектов "Хобби-land" и "Капитаны двора". Комсомольский сквер. Подробности здесь.
16:00 - презентация этнографической выставки-впечатления "Открытый Чум", приуроченную к Международному дню коренных народов мира. Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
18:30 - цирковое шоу Гии Эрадзе "Баронеты". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
19:30 - фортепианный вечер: музыка Америки. В программе - произведения Скотта Джоплина, Анджело Баламенти, Джорджа Гершвина, Леопольда Годовского и других. "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Роберта Родригеса: "Отчаянный" / Desperado (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Лесопожарная обстановка на территории юга Тюменской области". Участники - начальник Управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Юрий Алёхин, директор департамента лесного комплекса Николай Пуртов, начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов областного департамента Олег Турнаев. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел. +7-922-397-67-43.
15:00 - официальный старт конкурса для предпринимательства "Тюменская марка-2018". Малый зал заседаний администрации Тюмени, улица Первомайская, 20. Аккредитация в пресс-службе ТПП Тюменской области по телефону: 399-633, доб.142, либо по электронной почте pr.tpp.to@gmail.com
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1173 году началось строительство Пизанской башни.
В 1605 году в Московском Кремле венчан на царство Димитрий Иванович, известный как Лжедмитрий I.
В 1731 году в Петербурге учреждён Шляхетный кадетский корпус для военного и гражданского образования дворян.
В 1803 году первая демонстрация парохода, изобретённого Робертом Фултоном.
В 1859 году американец Натан Эймс (Nathan Ames) запатентовал эскалатор.
В 1921 году ЦК РКП(б) постановил усилить перевод Красной армии на хозяйственные работы.
В 1942 году знаменитое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича в осаждённом Ленинграде.
В 1945 году, спустя три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американцы сбросили вторую атомную бомбу, названную "Толстяк", на Японию, разрушив часть Нагасаки. Погибло 74 тысячи человек.
В 1988 году в Ленинграде на Пискаревском проспекте открыт памятник "Колокол Мира".
В 1990 году президент СССР Михаил Горбачёв подписал указ об образовании Фонда государственного имущества, задачей которой является "разработка и реализация программы преобразования государственных предприятий в акционерные общества и предприятия, основанные на иных формах собственности с одновременным осуществлением демонополизации производства".
В 1990 году зарегистрирована радиостанция "Эхо Москвы".
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