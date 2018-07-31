[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.
19:00 - летний флешмоб женственности. Сбор на Мосту Влюбленных. Обязательно платье (длинная юбка) и цветок в руках или воздушный шарик.
20:00 - "Не надо стесняться: Легкая киноэротика по средам": "Нимфоманка: Часть 1" / Nymphomaniac: Vol. I (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 10:00 - детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!" в ДОЦ "Алые паруса". Тел. 51-79-50.
11:00 - пресс-конференция "Купальный сезон 2018. Проверка маломерных судов" с участием начальника отдела безопасности на водных объектах - главного государственного инспектора по маломерным судам Тюменской области Сергея Семенова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация можно по телефону: +7-922-397-67-43.
14:00 - пресс-тур, посвященный реализации программы капитальных ремонтов тепловых сетей Тюмени. Посещение двух объектов с участием замглавы администрации Тюмени П. Перевалова и гендиректора "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании" А. Перекальского. Сбор СМИ в 13.30 у администрации (улица Первомайская, 20), в 14:00 - улица Холодильная, 57-а. Подтвердить участие необходимо по телефону 28-98-50.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.
В 1774 году английским учёным Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.
В 1789 году русско-австрийский отряд под командованием А. В. Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.
В 1914 году Германия объявила войну России.
В 1939 году учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.
В 1943 году Япония предоставила независимость Бирме.
В 1981 году состоялся дебют музыкального телеканала "MTV". Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе.
В 2010 году обнаружена подводная река в Чёрном море. Если бы эта река текла на поверхности, то она бы была шестой в списке рек по полноводности.
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