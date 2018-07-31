1
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 31 июля 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

С 10:00 -VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, Вход свободный.

19:00 - летний флешмоб женственности. Сбор на Мосту Влюбленных. Обязательно платье (длинная юбка) и цветок в руках или воздушный шарик.

20:00 - "Не надо стесняться: Легкая киноэротика по средам": "Нимфоманка: Часть 1" / Nymphomaniac: Vol. I (2013). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 10:00 - детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!" в ДОЦ "Алые паруса". Тел. 51-79-50.

11:00 - пресс-конференция "Купальный сезон 2018. Проверка маломерных судов" с участием начальника отдела безопасности на водных объектах - главного государственного инспектора по маломерным судам Тюменской области Сергея Семенова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация можно по телефону: +7-922-397-67-43.

14:00  - пресс-тур, посвященный реализации программы капитальных ремонтов тепловых сетей Тюмени. Посещение двух объектов с участием замглавы администрации Тюмени П. Перевалова и гендиректора "Урало-Сибирской теплоэнергетической компании" А. Перекальского.  Сбор СМИ в 13.30 у администрации (улица Первомайская, 20), в 14:00 - улица Холодильная, 57-а. Подтвердить участие необходимо по телефону 28-98-50.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1514 году великий князь московский Василий III въехал в Смоленск. Это событие имело историческое значение: город 110 лет находился под владычеством Литвы. В честь этой победы в Москве был основан Новодевичий монастырь.

В 1774 году английским учёным Джозефом Пристли открыт химический элемент кислород.

В 1789 году русско-австрийский отряд под командованием А. В. Суворова разбил турок в сражении под Фокшанами.

В 1914 году Германия объявила войну России.

В 1939 году учреждена медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

В 1943 году Япония предоставила независимость Бирме.

В 1981 году состоялся дебют музыкального телеканала "MTV". Ровно через шесть лет он начал работать и в Европе.

В 2010 году обнаружена подводная река в Чёрном море. Если бы эта река текла на поверхности, то она бы была шестой в списке рек по полноводности.

Теги: история , кино , повестка , пресс-конференции , СМИ
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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