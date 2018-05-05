6
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 05 мая 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись"; 11:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 "Рыжий чулок", 14:00 - "Музыка ночью", Спектакль посвящен 70-летию Победы . Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

15:00  - концертная программа "Песни Победы". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Вход свободный. Подробности здесь.

18:00 - "Дни Турбиных". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Шедевры камерной музыки". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Бальзаминов". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1904 году на станции Кучино, под Москвой, открыт Аэродинамический институт (будущий ЦАГИ), основателем которого является профессор Н. Е. Жуковский.

В 1918 году завершено строительство Доминьонской астрофизической обсерватории в городе Виктория (Британская Колумбия), Канада[7].

В 1919 году провозглашено создание Крымской советской республики.

В 1921 году заключено торговое соглашение между РСФСР и Германией.

В 1942 году на стадионе "Динамо" в осаждённом Ленинграде прошёл футбольный матч.

В 1986 году в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС. Сама авария произошла 26 апреля.

В 1994 году королева Великобритании Елизавета II и президент Франции Франсуа Миттеран торжественно открыли тоннель под проливом Ла-Манш.

В 1998 году новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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