[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - общегородская акция "Белые журавли памяти" в память о солдатах, не вернувшихся с войны. Места проведения указаны здесь.
17:00 - цикл открытых лекций "Проблемы современного дизайна": "Стили и направления проектирования: функционализм, хай-тек настоящий и мнимый. Постмодерн. Новый дизайн". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
18:00 - открытый урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны". Площадь у Тюменского технопарка, улица Республики, 142.
19:00 - "Одолжите тенора; 20:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - пешеходная экскурсия "Городские легенды". Отправление - улица Перекопская, 5. Билеты, подробности по тел. +7(982)924-44-72
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
19:00 - репетиция парада к 9 Мая. Улица Республики в районе Центральной площади.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1113 году Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.
В 1715 году в Париже произведён первый складной зонтик.
В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.
В 1878 году в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф.
В 1904 году началось строительство Панамского канала. В этот же день в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".
В 1931 году на секретариате РАПП принято решение "немедленно заняться художественным показом героев пятилеток".
В 1961 году в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.
В 1988 году компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.
В 2000 году предметы с затонувшего в 1912 "Титаника" проданы на аукционе "Сотбис" за $60 000.
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