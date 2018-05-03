4
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 03 мая 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 -  общегородская акция "Белые журавли памяти" в память о солдатах, не вернувшихся с войны. Места проведения указаны здесь.

17:00 - цикл открытых лекций "Проблемы современного дизайна": "Стили и направления проектирования: функционализм, хай-тек настоящий и мнимый. Постмодерн. Новый дизайн". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.

18:00 - открытый урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны". Площадь у Тюменского технопарка, улица Республики, 142.

19:00 - "Одолжите тенора; 20:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00  - пешеходная экскурсия "Городские легенды". Отправление - улица Перекопская, 5. Билеты, подробности по тел. +7(982)924-44-72

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

19:00 - репетиция парада к 9 Мая. Улица Республики в районе Центральной площади.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1113 году Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол.

В 1715 году в Париже произведён первый складной зонтик.

В 1838 году деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

В 1878 году в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретённый им фонограф.

В 1904 году началось строительство Панамского канала. В этот же день в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей под названием "Роллс-Ройс".

В 1931 году на секретариате РАПП принято решение "немедленно заняться художественным показом героев пятилеток".

В 1961 году в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.

В 1988 году компания PepsiCo стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.

В 2000 году предметы с затонувшего в 1912 "Титаника" проданы на аукционе "Сотбис" за $60 000.

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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