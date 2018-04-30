[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
Первомай
10:00 - праздничное шествие, организованное тюменским облсоветом профсоюзов. С 9:00 на площади возле тюменского технопарка (Республики, 142) будет проходить сбор участников, формирование колонн. В 10 утра колонны направятся в сторону Цветного бульвара.
С 10:00 - праздничная уличная программа "Весна идет, весне дорогу". Розыгрыш лотереи среди участников профсоюзного движения Тюмени.. Цветной бульвар.
11:00 - акция "Чистая планета". ДК"Водник", улица Судоремонтная, 1А. Акция объединит усилия волонтеров, участников областного проекта "Город ЗОЖ", сотрудников предприятий и организаций ж.р. Мыс единой целью — благоустройством территории микрорайона, очисткой парковой зоны от мусора.
12:00 - праздничная программа "Под парусом весны". Центр культуры и искусства "Современник",у лица Олимпийская, 9
12:00 - праздничная программа "Весенний Первомай" на площади ДК"Орфей", улица 70 лет Октября, 5В
12:00 - "Первомай шагает по стране". ДК"Водник", улица Судоремонтная, 1А.
14:00 - праздничный концерт, конкурсы, викторины, мастер-классы в сквере Болгаро-советской дружбы, улица Ямская, 96
15:00 - День весны и труда на уличной площади ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.
17:00 - выступление творческих коллективов Центра русской культуры. На площади будут организованы спортивные состязания и конкурсы в сквере Казачьи луга.
10:30, 12:00 - "Загадки природы"; 11:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 - 1 мая в гостиничном комплексе-музее "Дом пионеров", 27 км Ялуторовского тракта. Вход свободный. Подробности здесь.
18:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Убить полюбовно", театр "Мимикрия". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Киномарафон фильмов Уэса Андерсона: Бесподобный мистер Фокс / Fantastic Mr. Fox (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: чёрная однопенсовая ("Чёрный пенни") и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.
В 1851 году в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвящённой достижениям техники и культуры.
В 1884 году в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскрёба.
В 1890 году впервые проводится международный первомайский праздник рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими странами Европы.
В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.
В 1917 году в России впервые праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.
В 1918 году впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт "Ньюпор-XXI", лётчик И. Н. Виноградов.
В 1922 году открыта первая в России международная воздушная линия — Москва — Кёнигсберг (авиакомпания Дерулюфт — нем. Deutsche Russian Luftverkehr). В мае 1926 года авиалиния продлена до Берлина.
В 1924 году в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".
В 1945 году в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.
В 1960 году в районе Свердловска сбит американский самолёт-разведчик U-2, пилотировавшийся Фрэнсисом Пауэрсом.
В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.
В 2009 году в Швеции легализованы однополые браки.
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