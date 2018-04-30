1
мая

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

17:00 30 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

Первомай

10:00 -  праздничное шествие, организованное тюменским облсоветом профсоюзов.  С 9:00  на площади возле тюменского технопарка (Республики, 142) будет проходить сбор участников, формирование колонн. В 10 утра колонны направятся в сторону Цветного бульвара.

С 10:00  -  праздничная уличная программа "Весна идет, весне дорогу". Розыгрыш лотереи среди участников профсоюзного движения Тюмени..  Цветной бульвар.

11:00  - акция "Чистая планета".  ДК"Водник", улица Судоремонтная, 1А. Акция объединит усилия волонтеров, участников областного проекта "Город ЗОЖ", сотрудников предприятий и организаций ж.р. Мыс единой целью — благоустройством территории микрорайона, очисткой парковой зоны от мусора.

12:00  -  праздничная программа "Под парусом весны". Центр культуры и искусства "Современник",у лица Олимпийская, 9

12:00  -  праздничная программа "Весенний Первомай" на площади ДК"Орфей", улица 70 лет Октября, 5В

12:00 - "Первомай шагает по стране". ДК"Водник", улица Судоремонтная, 1А.

14:00  - праздничный концерт, конкурсы, викторины, мастер-классы в сквере Болгаро-советской дружбы, улица Ямская, 96

15:00  -  День весны и труда на уличной площади ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.

17:00  -  выступление творческих коллективов Центра русской культуры. На площади будут организованы спортивные состязания и конкурсы  в сквере Казачьи луга.

10:30, 12:00 - "Загадки природы"; 11:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

17:00 - 1 мая в гостиничном комплексе-музее "Дом пионеров", 27 км Ялуторовского тракта. Вход свободный. Подробности здесь.

18:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Убить полюбовно", театр "Мимикрия". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Киномарафон фильмов Уэса Андерсона: Бесподобный мистер Фокс / Fantastic Mr. Fox (2009). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: чёрная однопенсовая ("Чёрный пенни") и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.

В 1851 году в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвящённой достижениям техники и культуры.

В 1884 году в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскрёба.

В 1890 году впервые проводится международный первомайский праздник рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими странами Европы.

В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.

В 1917 году в России впервые праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.

В 1918 году впервые над Красной площадью пролетел советский самолёт "Ньюпор-XXI", лётчик И. Н. Виноградов.

В 1922 году открыта первая в России международная воздушная линия — Москва — Кёнигсберг (авиакомпания Дерулюфт — нем. Deutsche Russian Luftverkehr). В мае 1926 года авиалиния продлена до Берлина.

В 1924 году в Харькове выпущен первый советский гусеничный трактор "Коммунар" серии "Фордзон-Путиловец".

В 1945 году в Берлине над Рейхстагом водружено Знамя Победы.

В 1960 году в районе Свердловска сбит американский самолёт-разведчик U-2, пилотировавшийся Фрэнсисом Пауэрсом.

В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.

В 2009 году в Швеции легализованы однополые браки.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018