30
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 29 апреля 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой"; 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

14:00 - игра "Знамя Победы" в рамках ежегодной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ!". Набережная Туры, подробности здесь.

13:00 - мастер-класс по созданию экоавосек - Экодвижуха "ЁмоЁ". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

18:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - иеромонах Фотий. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - поэзовечер Натальи Романовой и художника Григория Ющенко. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1722 году в газете "New England Courant" впервые упомянута игра бильярд.

В 1893 году основан Новониколаевск, сейчас Новосибирск, третий по величине российский город.

В 1905 году российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

В 1927 году первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом "Красный путиловец", вышел на пути.

В 1944 году в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.

В 1945 году начался штурм рейхстага советскими войсками во время Берлинской операции.

В 1960 году в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина № 7.

В 1968 году в СССР вышел первый номер подпольной "Хроники текущих событий". В этом "самиздатовском" издании предавались гласности нарушения прав человека на территории нашей страны.

В 1990 году начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".

В 1992 году в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

В 2002 году в Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.

Теги: повестка
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