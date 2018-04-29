[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Как Маша поссорилась с подушкой"; 11:00 - "Волк и семеро козлят". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
14:00 - игра "Знамя Победы" в рамках ежегодной патриотической кампании "МЫ ПОМНИМ!". Набережная Туры, подробности здесь.
13:00 - мастер-класс по созданию экоавосек - Экодвижуха "ЁмоЁ". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
18:00 - "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - иеромонах Фотий. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - поэзовечер Натальи Романовой и художника Григория Ющенко. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1722 году в газете "New England Courant" впервые упомянута игра бильярд.
В 1893 году основан Новониколаевск, сейчас Новосибирск, третий по величине российский город.
В 1905 году российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
В 1927 году первый паровоз М типа 2-4-0, построенный заводом "Красный путиловец", вышел на пути.
В 1944 году в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодёжи.
В 1945 году начался штурм рейхстага советскими войсками во время Берлинской операции.
В 1960 году в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина № 7.
В 1968 году в СССР вышел первый номер подпольной "Хроники текущих событий". В этом "самиздатовском" издании предавались гласности нарушения прав человека на территории нашей страны.
В 1990 году начала вещание первая в России негосударственная коммерческая радиостанция "Европа плюс".
В 1992 году в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.
В 2002 году в Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции.
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