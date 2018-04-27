28
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 апреля 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

12:00 - "Золушка", 16:00 - "Бармалей". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - концерт саундтреков "Кино-Лэнд". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:30 - интерактивный кинопоказ НеЗнаюФильм 2.0. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

16:00 - открытие Музея семьи Императора Николая II в Тобольске, улица Мира, 10. Тел. (3452) 50-76-79.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1503 году состоялась битва при Чериньоле между испанцами и французами - первое в мире сражение, выигранное с помощью порохового стрелкового оружия.

В 1784 году изобретатели Б. Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции продемонстрировали первую официально признанную самодвижущуюся модель вертолёта.

В 1799 году русскими войсками взят Милан.

В 1914 году в США запатентован воздушный кондиционер.

В 1945 году части Красной Армии начали штурм Рейхстага.

В 1963 году вступил в строй аэровокзал "Внуково-2".

В 1968 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

В 1988 году генсек СССР Михаил Горбачёв на встрече в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Пименом объявил о возвращении церкви культовых зданий.

В 1991 году в СССР прошло первое заседание масонской ложи ("Северная звезда").

В 1997 году в Пятигорске совершён террористический акт.

В 2001 году в полёт отправился первый космический турист — американец Деннис Тито.

В 2016 году с космодрома Восточный был осуществлён первый пуск ракеты.

Теги: повестка
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