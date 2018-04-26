[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
16:00-18:00 - акция "Тепло надежды" по сбору натуральной пряжи для вязания вещей недоношенным младенцам. Водонапорная Башня, ЦВР "Дзержинец", улица Орджоникидзе, 56, к.2, 2 этаж. Подробности здесь.
16:30 - фестиваль национальных культур CultFest. Актовый зал ТГИК, улица Республики, 2. Вход свободный. Подробности здесь.
17:00 - открытые лекции "Проблемы современного дизайна": "Культурная типология в дизайне. Дизайн Японии, самобытность и космополитизм. Русский дух как враг дизайна. Советский дизайн в России. Дизайн больше дизайна: Александр Богданов, Алексей Гастев". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советс кая, 63. Вход бесплатный, подробности здесь.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - вечер комедийной импровизации BreakFastBand. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 -театр "НитьЯ" со спектаклем "Сапфировая бездна". СК "Зодчий", улица Луначарского, 2, к.5. Подробности, билеты здесь.
19:30 - Skipin Denis Experiment - трибьют "Nirvana". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - деловая игра, в ходе которой школьники попробуют предугадать, какие профессии станут востребованными в 2035 году. Физико-математическая школа, улица 30 лет Победы, 102. Аккредитация по тел. 8-922-482-94-86.
11:00 - научно-практическая конференция "Тюменская геология – основа развития экономики Российской Федерации в XX – XXI веках"; 14:00 - награждение победителей интернет-конкурса "История российского парламентаризма". Облдума, улица Республики, 52.
14:00 - семинар "Новые формы работы с подростками" от организаторов проекта "Шанс". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Тел. 8-922-395-05-73.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1702 году Пётр I издал манифест о ввозе иностранцев в Россию с обещанием свободы вероисповедания. Из Европы начали прибывать корабельных и огнестрельных дел мастера, строительные и военные инженеры.
В 1828 году открыт Лондонский зоосад.
В 1905 году вышел Манифест Николая II "Об укреплении начал веротерпимости".
В 1963 году в Москву впервые прибыл лидер Кубинской революции Фидель Кастро. С "острова Свободы" он вылетел тайно, поскольку нельзя было исключить возможность "случайной" атаки его самолёта американцами.
В 1965 году в США запатентованы первые одноразовые подгузники — "Памперс".
В 1974 году из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.
В 1993 году принят Закон РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан", которым предоставлено право гражданам обжалования в суд любых решений государственных органов.
В 2007 году президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственной атомной корпорации.
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