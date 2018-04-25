[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - спектакль "Визит старой дамы". Театр-студия "Тишина", улмца Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Тюменской городской думы. Администрация Тюмени, улица Первомайская, 20.
11:00 - I международный форум "Российские технологичные компании: путь к успеху", организуемый совместно со Школой инновационного мышления Тюменского технопарка. Пресс-подход экспертов и участников состоится в 11:30. Участники пресс-подхода: Ермак Сергей, Аналитический центр Эксперт, модератор; Розмирович Станислав, НИУ Высшая школа экономики Барышкин Алексей, Нетрика; Глухов Игорь, Т-Платформы; Бушлякова Анна, Филип Моррис. Тел. 8-912-386-70-01.
11:00 - пресс-конференция "Стратегическое партнерство: сотрудничество Тюменской области со странами дальнего и ближнего зарубежья. Текущее положение и перспективы". Участники - директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов, начальник управления инвестиционной политики облдепартамента Наталья Ракитина, директор Центра внешнеэкономической деятельности союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Воллерт.. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: +7-922-397-67-43.
12:00 - мемориальная церемония, посвященная 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС с участием ветеранов, общественников, чиновников и горожан. Сквер "Мужества", улица Минская, 102. Контактная информация: Кабиров Ирик Саняфович, председатель ТОООИ Союз "Чернобыль", 8-982-906-21-28.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году тысячи фрагментов метеорита, упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских учёных в существовании метеоритов.
В 1828 году Российская империя объявила войну Османской империи.
В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.
В 1991 году Верховный Совет РСФСР принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.
В 1999 году компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.
В 2003 году после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.
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