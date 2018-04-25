26
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - спектакль "Визит старой дамы". Театр-студия "Тишина", улмца Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание Тюменской городской думы. Администрация Тюмени, улица Первомайская, 20.

11:00 - I международный форум "Российские технологичные компании: путь к успеху", организуемый совместно со Школой инновационного мышления Тюменского технопарка.  Пресс-подход экспертов и участников состоится в 11:30. Участники пресс-подхода: Ермак Сергей, Аналитический центр Эксперт, модератор; Розмирович Станислав, НИУ Высшая школа экономики Барышкин Алексей, Нетрика; Глухов Игорь, Т-Платформы; Бушлякова Анна, Филип Моррис. Тел. 8-912-386-70-01.

11:00 - пресс-конференция "Стратегическое партнерство: сотрудничество Тюменской области со странами дальнего и ближнего зарубежья. Текущее положение и перспективы". Участники - директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов, начальник управления инвестиционной политики облдепартамента Наталья Ракитина, директор Центра внешнеэкономической деятельности союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Воллерт.. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: +7-922-397-67-43.

12:00 - мемориальная церемония, посвященная 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС с участием ветеранов, общественников, чиновников и горожан. Сквер "Мужества", улица Минская, 102. Контактная информация: Кабиров Ирик Саняфович, председатель ТОООИ Союз "Чернобыль", 8-982-906-21-28.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1803 году тысячи фрагментов метеорита, упали в районе города Л’Эгль. Событие убедило европейских учёных в существовании метеоритов.

В 1828 году Российская империя объявила войну Османской империи.

В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС, одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

В 1991 году Верховный Совет РСФСР принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.

В 1999 году компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.

В 2003 году после 12-летнего перерыва российская экспедиция подняла триколор в центральной Арктике — на станции, расположенной на дрейфующей льдине в 150 км от Северного полюса.

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018