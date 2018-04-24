[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - БГА "Песняры". ДК "Железнодорожник". улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мой Свободный Университет": "Парадигма культурного андеграунда в романе В.Маканина "Андеграунд, или Герой нашего времени". Лектор - Ксения Шилина. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - открытие специализированной выставки "Медицина", "Стоматология-2018", "Индустрия красоты". "Тюменская ярмарка", улица Севастопольская, 12, выставочный зал.
13:00 - пресс-конференция "Европейская неделя иммунизации 2018 года: "Предупредить. Защитить. Привить". Участники: главный государственный санитарный врач области Галина Шарухо, начальник отдела эпиднадзора Александр Летюшев, главный внештатный детский аллерголог-иммуноло департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: +7-922-397-67-43.
15:00 - пресс-конференция "Приватизация объектов казны: порядок и рекомендации". Участники: замдиректора департамента имущественных отношений Владимир Третьяков, начальник отдела по работе с коммерческими организациями Наталья Капущенко. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1808 году учреждена Пражская консерватория, первая в Восточной Европе.
В 1826 году в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
В 1893 году (13 апреля по старому стилю) в Тобольске открылось первое в Сибири Общество трезвости.
В 1911 году начался первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.
В 1931 году Фердинанд Порше основал компанию Porsche.
В 1945 году произошла встреча на Эльбе советских и американских войск.
В 1954 году Американский исследовательский центр компании "Белл телефон" объявил о создании солнечных батарей.
В 1993 году на референдуме в России большинство населения поддержало политику Ельцина (за — 58,7 %), но отвергло его предложение о роспуске Верховного Совета.
В 2015 году в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,8 Mw. Повторные землетрясения продолжались до 28 апреля. В Непале погиб 8151 человек, 17 868 ранены, пострадали 8 млн человек. В Индии 69 человек погибли и около 270 ранены. В Китае 25 погибших, 117 раненых.
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