[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
16:00 - старт акции по раздаче георгиевских ленточек. Цветной бульвар и площадь Памяти (тел. для журналистов - 8-932-475-55-92).
17:00 - цикл открытых лекций "Проблемы современного дизайна". Лекция "Ценность и цена в дизайне. Дизайн коммуникаций. Дизайнерский текст: письмо и чтение. Этторе Соттсасс. Семантика и интерпретация дизайнерских текстов. Визуальные книги Эль Лисицкого". Спикер - академик Национальной академии дизайна, кандидат искусствоведения, профессор, сенатор Союза дизайнеров России Геннадий Вершинин. Вход свободный. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
19:00 - комедия "Любовь и голуби". ДК "Нефтяник, улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - открытая коммуникативная сессия для всех желающих о новых форматах работы площадки для творческой молодежи города. МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Регистрация здесь.
19:00 - сольный концерт ансамбля народного танца "Зори Тюмени". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Аннигиляция" / Annihilation (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
21:00 -концерт "Аффинаж". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:45 - почётный профессор ТюмГНГУ-ТИУ Юрий Шафраник выступит с открытой лекцией для студентов, молодых учёных и преподавателей университета. Пресс-подход в 9:30 с участием Юрия Шафраника и Вероникой Ефремовой в ТИУ, 7 корпус, улица Мельникайте, 70, холл ПАО "ЛУКОЙЛ", 3 этаж). Аккредитация по тел. (3452) 390-330.
С 10:00 - вторая международная научно-практическая конференция по противодействию коррупции на тему "Выявление и профилактика мошенничества и коррупционных рисков в органах государственной власти. Комплексная защита бизнеса и предпринимательства". Облдума, улица Республики, 52. Большой зал заседаний.
11:00 - шестой открытый форум прокуратуры Тюменской области "В защиту детства". Большой зал заседаний департамента образования и науки Тюменской области, улица Володарского, 49, третий этаж. Проход прессы - с 10:20 до 10:45. Тел. 8(3452)27-04-70, email – smi@proctmo.ru
13:45 - открытый областной семинар организаторов детского отдыха, пресс-подход с участием замгубернатора Ольги Кузнечевских, президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой. "Олимпийская Ребячка", 42 км Ирбитского тракта. Тел. 8-906-827-32-35, email SpicynaLYu@72to.ru. При желании посетить семинар в любой другой день необходимо связываться с Татьяной Никоноровой по телефонам 52-97-50, +7-932-482-02-75.
17:00 - пресс-конференция "Итоги гастрольного тура филармонического оркестра". Филармония, улица Республики, 34 (Зал камерной и органной музыки, 3 этаж, главный вход).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году указом императора Александра I утверждено положение о Кавказских Минеральных Водах, подписан Рескрипт о признании их государственного значения и необходимости их обустройства.
В 1833 году в США запатентована газированная вода.
В 1898 году Испания объявила войну США.
В 1915 году турецкие власти начали массовые убийства, аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя. Впоследствии эта дата станет днём памяти жертв геноцида армян.
В 1918 году американские интервенты высадились в Мурманске.
В 1926 году подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете.
В 1927 году в Москве открыта Первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов.
В 1962 году в США прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.
В 1990 году запущен орбитальный телескоп Хаббл.
В 2009 году General Motors официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей "Pontiac" и ликвидацию торговой марки к 2010 году.
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