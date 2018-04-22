[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - концерт "Ветка сирени". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:30 - кинопоказ: "Мир, полный чудес" / Wonderstruck (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - торжественное открытие всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Администрация Тюменского района, Московский тракт, 115.
15:00 - заседание координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, улица Советская, 61, 5 этаж. Тел. (3452) 50-21-70.
18:00 - премьерные показы фильмов, снятых в рамках проекта "Успенская лаборатория кино" – победителя всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел". Успенка, ЦКиД "Родник", улица Коммунаров, 1.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году издан декрет СНК РСФСР "О национализации внешней торговли", устанавливающий государственную монополию внешней торговли.
В 1951 году учреждён Олимпийский комитет СССР.
В 1965 году в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".
В 1967 году стартовал советский космический корабль "Союз-1", пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.
В 1985 году состоялся апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашён курс на проведение перестройки.
В 2007 году во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.
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