23
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

18:00 22 апреля 2018
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[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - концерт "Ветка сирени". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:30 - кинопоказ: "Мир, полный чудес" / Wonderstruck (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - торжественное открытие всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Администрация Тюменского района, Московский тракт, 115.

15:00 - заседание координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, улица Советская, 61, 5 этаж. Тел. (3452) 50-21-70.

18:00 - премьерные показы фильмов, снятых в рамках проекта "Успенская лаборатория кино" – победителя всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел". Успенка, ЦКиД "Родник", улица Коммунаров, 1.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1918 году издан декрет СНК РСФСР "О национализации внешней торговли", устанавливающий государственную монополию внешней торговли.

В 1951 году учреждён Олимпийский комитет СССР.

В 1965 году в космос запущен первый советский спутник связи "Молния-1".

В 1967 году стартовал советский космический корабль "Союз-1", пилотируемый Владимиром Комаровым. При возвращении на Землю из-за аварии корабля Владимир Комаров погиб.

В 1985 году  состоялся апрельский Пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашён курс на проведение перестройки.

В 2007 году во многих странах мира по инициативе ООН началась глобальная неделя безопасности дорожного движения.

 

Теги: повестка
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