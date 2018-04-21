22
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - соревнования по городошному спорту, посвященные 70-летию тюменской геологии. Цветной бульвар (для журналистов тел. 8-904-497-74-18).

10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись"; 11:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Умная собачка Соня"; 14:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - концерт хоровой студии "Сибирята". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - GRIVINA. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Сметана band". "Дом Печати", улица ПОлины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

20:00 - MGZAVREBI. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1838 году впервые пароход пересёк Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колёсный пароход "Сириус".

В 1918 году декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.

В 1945 году - Великая Отечественная война: в ходе Берлинской операции передовые части РККА входят в столицу III рейха и начинают готовить штурм Берлина.

В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

Теги: история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018