ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - соревнования по городошному спорту, посвященные 70-летию тюменской геологии. Цветной бульвар (для журналистов тел. 8-904-497-74-18).
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись"; 11:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня"; 14:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - концерт хоровой студии "Сибирята". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Ромео & Джульетта". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - GRIVINA. КТЗ "Байконур", улица Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Сметана band". "Дом Печати", улица ПОлины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - MGZAVREBI. Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1838 году впервые пароход пересёк Атлантический океан; в гавань Нью-Йорка прибыл английский пассажирский колёсный пароход "Сириус".
В 1918 году декретом ВЦИК в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
В 1945 году - Великая Отечественная война: в ходе Берлинской операции передовые части РККА входят в столицу III рейха и начинают готовить штурм Берлина.
В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
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