ДЛЯ ВСЕХ
10:00-18:00 - Городская весенняя продовольственная ярмарка (мясная, рыбная, молочная продукция от тюменских производителей, мёд, ягоды, овощи и многое другое); ярмарка изделий ручной работы; обучающие мастер-классы; игры, конкурсы с призами; фуд-корт. Территория у рынка "Михайловский", улица Федюнинского, 55. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Как на Машу зубки обиделись"; 11:00 - "Муха-Цокотуха". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 12:00 - "Волшебный горшочек". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:30 - ФРИК-марафон в рамках Международного дня цирка. В программе: фокусники, мимы, ходулисты, аниматоры, аквагрим, шоу мыльных пузырей, забег в костюмах на 1 км. Набережная Туры. Подробности здесь.
14:00 - мультимедийное шоу для детей и родителей "МультиЗавры". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
15:00 - вокал-группа Sunrise: "Все о любви". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00-17:00 - демонстрация документальных фильмов производства ГТРК "Регион-Тюмень":"Сибирь: сон Бога", "Чистая слеза Бога", Магический меридиан Сибири". Амфитеатр Музейного комплекса им. Словцова, улица Советкая, 63. Вход свободный, подробности здесь.
16:00 - фестиваль геологической песни, посвященный 70-летию тюменской геологии. Дворец искусства и спорта "Пионер", улица Челюскинцев, 46 (для журналистов тел. 8-904-497-74-18).
18:00 - лекция по астрономии на тему "Астероидно-кометная опасность". Все, что вы давно хотели узнать о падении Челябинского метеорита, в формате научно-популярного стенд-апа от преподавателя астрономии УрФУ. Технопарк, улица Республики, 142. Регистрация, подробности здесь.
18:00 - концерт "Люблю тебя, моя Сибирь". Концертный зал ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - "Академия смеха". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "3 в 1" по трем одноактным пьесам "Бубен и утюг", "Скрипка", "Капсула времени". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концерт Руста Якупова. Анти-кафе"RE:ZONE", улица 50 Лет Октября, 1а. Подробности здесь.
19:00 - Animal ДжаZ. YesRockClub, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Шары": "Маленькая часть чужих проблем". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Луна" с презентацией нового альбома "Остров свободы". КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1918 году советское правительство распустило Национальный парламент мусульман Внутренней России и Сибири (Милли меджлис).
В 1932 году создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР.
В 1946 году после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.
В 1951 году создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
1954 Вступление СССР в ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.
В 1960 году новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведённый за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.
В 1964 году при неудачной попытке запуска американского навигационного спутника "Транзит-5В" с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона.
В 2000 году Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
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