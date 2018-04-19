ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - мюзикл "Сказка о любви, вечная как жизнь". Концертный зал ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - мастер-класс "Искусство публичных и деловых коммуникаций". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
20:30 - концерт Ильи Татаринова. Коммерческий трактир "Склад №1" Республики 42, вход свободный.
21:00 - концерт Mr. Credo в "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.
11:00 - пресс-конференция депутатская фракция "КПРФ" Тюменской городской думы по итогам работы в 2017 году, улица Первомайская, 20. Тел. 8-961-214-99-04.
13:00 - пресс-конференция "Актуальные вопросы лекарственного обеспечения. Паллиативная помощь". Участники: начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения департамента здравоохранения Алексей Немков, психолог МКМЦ "Медицинский город" Яна Юсупова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
В 1850 году Англия и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал своими силами).
В 1865 году приняты "Временные правила по делам печати". По этому закону цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений. Толстые книги (свыше 160 страниц для российских и свыше 320 страниц для переводных изданий) могли выходить в свет без цензуры. Издатели книг отвечали перед судом, если в книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты также могли выходить без особого разрешения властей. Если в них появлялось что-либо "вредное" или противозаконное, то изданию объявлялось предостережение. После третьего подобного предостережения издание запрещалось.
В 1943 году в Бельгии подпольная группа "Еврейская солидарность" отбила у нацистов эшелон с еврейскими детьми, которых отправляли в "Освенцим".
В 1970 году на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный "копейкой".
В 1971 году состоялся запуск первой советской орбитальной станции "Салют".
В 1995 году произошел теракт в Оклахома-Сити, погибло 168 человек. Первый масштабный террористический акт в истории США, поразивший "Сердце Америки".
В 2000 году в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru