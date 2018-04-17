ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - Леонид Агутин и Анжелика Варум; 19:00 - "ХХ век: золотые десятилетия". Хоровая капелла Тюменской филармонии. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - финальное шоу направления "Музыка" фестиваля "Студенческая весна". КТЗ "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Билеты здесь.
20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - Первая Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы охраны труда и промышленной безопасности". Председатель комитета по экономической политики и природопользованию Инна Лосева принимает участие в конференции. Корпус 8/1 ФГБОУ ВО "ТИУ" – ул. Луначарского, 2, Конференц-зал, ауд.208.
11:00 - пресс-конференция по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения с участием начальника ФКУ "Уралуправтодор" Федерального дорожного агентства Алексей Борисов. Включение по видеосвязи представителей СМИ из Тюмени. Справки и аккредитация: +7 (343) 350-33-37, 8-912-68-15-935 - Екатерина.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1789 году в Тобольске торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева, который, как следует из указа правителя тобольского наместничества А. В. Алябьева, желал "производить на первый случай печатание книг на Российском диалекте гражданскими литерами, и впредь стараться будет и на разных иностранных". Это была первая типография в Сибири.
В 1846 году американец Роял Хаус (англ. Royal E. House) запатентовал телеграфный аппарат.
В 1922 году в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как "Спартак". Спустя год, в 1923 году, в этот же день создано спортивное общество "Динамо".
В 1927 году Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.
В 1967 году завершено строительство искусственного Красноярского моря.
В 1968 году старый Лондонский мост продан американской компании, которая переправила его из Британии в Аризону, где он был вновь воздвигнут.
В 1988 году ВМС США провели военную операцию против Ирана ("Богомол").
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