ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - цикл лекций "Занимательная палеонтология": "Палеонтологические музеи мира". Лекции проводит Павел Ситников, профессиональный натуралист и путешественник, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества охраны природы, член Совета регионального Российского географического общества. Музей "Городская Дума", улица Ленина, 2. Тел.: 8 (3452) 46-11-59.
18:30 - Argishty - армянский дудук в Тюмени. Амфитеатр музея имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Дядя Ваня". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Open Kids. Круче всех!" ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской гордумы, улица Первомайская, 12.
10:00 - пресс-конференция "Подведение итогов работы полиции Тюмени за 10 лет". Участники - начальник УМВД России по городу Тюмени, полковник полиции Петр Вагин, пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, еmail: manager@t-l.ru
11:30 - пресс-конференция "Весенний призыв в ряды Вооруженных сил РФ в Тюменской области. Итоги осеннего призыва 2017 года". Участники: военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Виктор Осипов, председатель военно-врачебной комиссии комиссариата Светлана Ворожбитская. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: 59-52-47, 8-922-397-67-43, еmail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1610 году английский исследователь Генри Гудзон отправился в плавание, в котором он открыл Гудзонов залив.
В 1722 году Пётр I ввёл в Российской империи подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год.
В 1797 году издание "Учреждения об императорской фамилии", установившего порядок наследования престола.
В 1824 году подписана российско-американской Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке.
В 1905 году Николай II подписал указ "Об укреплении начал веротерпимости", отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении "раскольников".
В 1968 году в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных", которую тогда вёл Александр Згуриди.
В 1982 году английская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой, признав новый Конституционный акт Канады.
В 1986 году принято постановление ЦК КПСС "Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране", согласно которому каждая семья должна была иметь отдельную квартиру или дом к 2000 году.
В 1992 году за Россией закреплены два официальных названия — "Российская Федерация" и "Россия".
В 2011 году на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".
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