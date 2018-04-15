16
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 15 апреля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

17:00 - акция "Музейный понедельник". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.

19:00 - спектакль "Дядя Ваня". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1863 году во Франции спущена на воду "Plongeur" (с фр. — "Ныряльщик") — самая большая подводная лодка XIX века.

В 1871 году Берлин провозглашён столицей Германии.

В 1905  году создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.

В 1932 году на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.

В 1934 году постановлением ЦИК СССР учреждено почётное звание Герой Советского Союза.

В 1945 году началась Берлинская операция во время Второй мировой войны.

В 1972 году стартовала пятая экспедиция по программе "Аполлон" с высадкой на поверхность Луны (состоявшейся 20 апреля); командир — астронавт Джон Янг.

В 2011 году вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между РФ и Турцией по общегражданским и служебным паспортам.

В 2014 году произошло крушение парома "Севоль" у юго-западного побережья Южной Кореи, погибли 304 человека.

Теги: повестка
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