ДЛЯ ВСЕХ
17:00 - акция "Музейный понедельник". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Дядя Ваня". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1863 году во Франции спущена на воду "Plongeur" (с фр. — "Ныряльщик") — самая большая подводная лодка XIX века.
В 1871 году Берлин провозглашён столицей Германии.
В 1905 году создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.
В 1932 году на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.
В 1934 году постановлением ЦИК СССР учреждено почётное звание Герой Советского Союза.
В 1945 году началась Берлинская операция во время Второй мировой войны.
В 1972 году стартовала пятая экспедиция по программе "Аполлон" с высадкой на поверхность Луны (состоявшейся 20 апреля); командир — астронавт Джон Янг.
В 2011 году вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между РФ и Турцией по общегражданским и служебным паспортам.
В 2014 году произошло крушение парома "Севоль" у юго-западного побережья Южной Кореи, погибли 304 человека.
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