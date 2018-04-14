ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - закрытие весенней ярмарки абонементов; 11:00 - струнный квартет Тюменской филармонии; 13:00 - "Музыкальная шкатулка"; 16:00 - открытая репетиция органистки Марии Блажевич. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
10:30, 12:00 - "Несмеяна-царевна"; 11:00 - "Карлик Нос". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - 13:00 - праздник для семей и детей в рамках проекта "Семья во дворе". Множество интересных занятий, игр, тренингов, подготовленных "Региональным социально-реабилитационном центром для несовершеннолетних "Семья" и партнерами. Сквер "Комсомольский" (р-н "Стрела"). Подробности здесь.
11:00 - "Рыжий чулок", 14:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - мастер-класс по керамике "Ее величество чашка". "Моя территория", Вацетти,1. Вход свободный по регистрации.
12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
12:00 - шоу-программа направления "Оригинальный жанр" фестиваля "Студенческая весна". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - автобусная экскурсия "По царским местам". Тюменское МПО, улица Советская, 63. Подробности здесь.
16:00 - юбилейное файт шоу "Эра чемпионов -10". СК "Центральный", улица Орджоникидзе, 60/1. Подробности, билеты здесь.
17:00 - театрализация фрагмента из казахской лиро-эпической поэмы XIII-XIV веков "Козы Корпеш – Баян Сулу". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - финал Чемпионата и Кубка России-2018 по скалолазанию в дисциплине "Трудность". Легкоатлетический манеж, улица Луначарского, 12. Подробности здесь.
18:00 - пластический спектакль "Пустые разговоры. Круглосуточно". МТЦ "Космос", улица Республики, 165а.
19:00 - "Игры органных престолов"; "Вместе навсегда" - вокал-группа SUNRISE. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Дельфин. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1784 году мистер Россо и 10-летний барабанщик взлетели на воздушном шаре с площади в Дублине, (Ирландия), совершили двухчасовой полёт и приземлились в Рэтоуте. Во время полёта мальчик около часа выбивал на барабане дробь, чтобы указать местонахождение аэростата собравшейся толпе зрителей. Это был первый в Великобритании пилотируемый полёт на воздушном шаре.
В 1874 году в Париже в мастерской фотографа Надара организована первая выставка произведений художников-импрессионистов: непризнанные парижские художники Моне, Ренуар, Писсарро, Сезанн, Дега открыли на бульваре Капуцинок свою собственную выставку.
В 1912 году в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом в первом же рейсе затонул пассажирский пароход "Титаник". Погибли 1496 человек.
В 1924 году в США вышел первый в мире атлас автомобильных дорог.
В1929 году в СССР введено государственное пенсионное обеспечение по старости.
В 1951 году в Лондоне впервые прошли выборы "Мисс Вселенная", или "Мисс Мир".
В 1986 году США нанесли авиаудар по Ливии в ответ на террористические акции против своих граждан в Европе.
В 1993 году создана нефтяная компания "ЮКОС". Просуществовала до 2007 года.
В 1998 году на одном из заводов Intel изготовлен последний кристалл для процессора класса Pentium. Intel окончательно переходит с производства процессоров с архитектурой P5 под разъём Socket 7 на выпуск процессоров с архитектурой P6 для разъёма Slot 1. Официально объявлен новый процессор для "массовых" пользователей — Celeron.
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