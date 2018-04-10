11
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 10 апреля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

13:00 - "Вы поедете на бал?";  15:00 - Леонид Филатов "То, чаво не может быть". Музыкально-литературные программы для младших ис тарших школьников. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Сплин" с программой THE BEST. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Невеста на прокат". В ролях Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина и др. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:30 - "Джаз-трибьют Диззи Гиллеспи". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

19:30 - "Фортепианный вечер. Неоклассика. Джаз". "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.

20:00 - "Пушкин, Моцарт и Сальери". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

12:00 - пресс-конференция "Итоги работы Управления и итоги осуществления федерального государственного охотничьего надзора в Тюменской области за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения за 1 квартал 2018 года" с участием начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.

16:00 - церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников "Созвездие Россетей".  Департамент образования и науки Тюменской области. Тел. 8-(3452)-56-93-93.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1857 году российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

В 1891 году издан высочайший указ российского императора Александра III о закладке Великого сибирского пути (транссибирской железнодорожной магистрали).

В 1909 году основан город, через год названный Тель-Авивом.

В 1944 году от немецко-фашистских захватчиков освобожден город Керчь.

В 1945 году освобожден концентрационный лагерь Бухенвальд. Его узники подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и сумели выйти на свободу.

В 1963 "The Beatles" выпустили сингл "From Me to You", который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде. В этот же день в СССР на экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.

Теги: история , концерты , повестка , спектакли
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