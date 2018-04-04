ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - телевизионная версия интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?". Мраморный зал ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Вход на игру свободный, но необходимо соблюдать официальный дресс-код. Подробности здесь.
19:00 - "Великие произведения, или Художник и время". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Включи весну на максимум". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
21:00 - бесплатный музыкальный вечер в отеле Vostok: Андрей Злоян (гитара). Центральный холл отеля, улица Республики, 159. Подробности здесь.
21:00 - Стас Пьеха. Ресторан "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - совещание по продвижению проекта "АГРО "За качество!", улица Советская, 61. Необходима предварительная аккредитация. Контактное лицо: Сергиенко Наталия Валерьевна, директор Центра специальных проектов ТПП Тюменской области, тел. (3452) 689-379, e-mail: nvsergienko@tpp-to.ru.
11:00 - пресс-тур, посвящённый планам благоустройства скверов Ленинского округа. Скверы Александра Моисеенко и Якова Неумоева. Отъезд от администрации города, улица Первомайская, 20. Тел. 46-40-14.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1815 году началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, продолжавшееся неделю. Одно из крупнейших извержений вулканов в истории человечества (объём лавы и пепла достиг 180 кубических километров). Погибло 92000 человек.
В 1818 году в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколёсное средство передвижения (прообраз велосипеда).
В 1896 году в Афинах начались первые современные Олимпийские игры (6-15 апреля). Первым олимпийским чемпионом в этот день стал американский прыгун тройным Джеймс Конноли с результатом 13,71 м.
В 1921 году в Константинополе бароном Врангелем сформирован "Русский совет", объявивший себя правительством России в изгнании.
В 1940 году совершён пробный полёт первого отечественного высокоскоростного истребителя И-200.
В 1943 году в составе 1-й воздушной армии на Западном фронте приступила к боевым действиям против нацистской Германии французская эскадрилья "Нормандия" (позже названная "Нормандия-Неман").
В 1961 году президент США Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы.
В 1970 году по решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путём кремации.
В 1977 году с конвейера Волжского автозавода сошёл первый автомобиль ВАЗ-2121 "Нива".
В 1980 году СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.
В 1991 году Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.
В 1993 году постановлением Правительства РФ учреждена нефтяная компания "Лукойл".
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