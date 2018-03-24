ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Такие разные куклы", 11:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
14:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
16:00, 18:00 - мюзикл "Остров Гур-гуру, или Рай без Wi-Fi". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
17:00 - этап Кубка мира по биатлону: масс-старт 15 км (мужчины); 19.00 - масс-старт 12,5 км (женщины); церемония закрытия. ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Подробности, расписание автобусов здесь.
18:00 - юбилейный вечер "Три века за 160 лет". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - концерт Тимати и Елки в рамках акции "Открой свою Тюмень". Подробности здесь.
19:00 - открытие фестиваля "Владимир Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Олег Барабаш - лидер питерской группы "Хроники Пикирующего Бомбардировщика" с акустическим концертом в Тюмени. Cover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
19:00 - La Parisienne: французский iансон. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю "Владимир Спиваков приглашает…". Тюменская филармония, улица Республики, 34, органный зал.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 421 году, согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья.
В 1604 году Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать крепость на берегу реки Томи, в татарской земле, с целью защитить переправу через реку. Основание Томска.
В 1843 году в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.
В 1938 году трансляцией фильма "Великий гражданин" о жизни и смерти Сергея Кирова начато регулярное вещание Московского телецентра.
В 1949 году состоялась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.
В 1985 году по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма "Гостья из будущего".
В 2002 году обнаружен ген эпилепсии.
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