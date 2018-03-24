25
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 24 марта 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:30, 12:00 - "Такие разные куклы", 11:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - "Шоу Легенда". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

14:00 - "Вино любви". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

16:00, 18:00 - мюзикл "Остров Гур-гуру, или Рай без Wi-Fi". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

17:00 - этап Кубка мира по биатлону: масс-старт 15 км (мужчины); 19.00 - масс-старт 12,5 км (женщины); церемония закрытия. ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Подробности, расписание автобусов здесь.

18:00 - юбилейный вечер "Три века за 160 лет". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

18:00 - концерт Тимати и Елки в рамках акции "Открой свою Тюмень". Подробности здесь.

19:00 - открытие фестиваля "Владимир Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Олег Барабаш - лидер питерской группы "Хроники Пикирующего Бомбардировщика" с акустическим концертом в Тюмени. Cover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.

19:00 - La Parisienne: французский iансон. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

17:00  - пресс-конференция, посвященная музыкальному фестивалю "Владимир Спиваков приглашает…". Тюменская филармония, улица Республики, 34, органный зал.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 421 году, согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья.

В 1604 году Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать крепость на берегу реки Томи, в татарской земле, с целью защитить переправу через реку. Основание Томска.

В 1843 году в Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.

В 1938 году трансляцией фильма "Великий гражданин" о жизни и смерти Сергея Кирова начато регулярное вещание Московского телецентра.

В 1949 году состоялась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.

В 1985 году по Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма "Гостья из будущего".

В 2002 году обнаружен ген эпилепсии.

Теги: повестка
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