ДЛЯ ВСЕХ
19:30 - кинопоказ: "Под деревом"/ Undir trénu (Исландия, 2017). Fabric Lab, улимца Молодежная, 74/4. Подробность здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-конференция "Предварительные итоги выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года" с участием председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина. дом журналистов, улица Полины ОСипенко, 81. Время ориентировочное, аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1898 году Государственный Русский музей принял первых посетителей. Первоначальная экспозиция насчитывала около 6 тысяч произведений. Ныне музей обладает крупнейшей в мире коллекцией русского изобразительного искусства, насчитывающей около 400 тысяч произведений.
В 1953 году впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".
В 1953 году правительство Канады объявляет о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР.
В 1958 году в Страсбурге открывается первое заседание Европарламента.
В 1999 году проводится первая трансляция передач iTV с Шаболовки с использованием технологии IP/TV. Пробные трансляции до этого велись лишь во время нескольких Internet пресс-конференций.
В 2008 году в МГУ имени Ломоносова запущен самый мощный в России суперкомпьютер "СКИФ МГУ".
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