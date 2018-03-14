ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - дегустация продуктов, которые будет представлены на ярмарках в рамках "Тюменской весны". ТРЦ "Гудвин", улица Максима Горького,
12:00 - "Аленький цветочек". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Елена Степаненко с юбилейным концертом "Мужчины и женщины". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Венский Филармонический Штраус Оркестр. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ах Астахова. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Любовь к трем апельсинам". Дуэт ударных инструментов "Мока" Александра и Михаил Топалиди. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Podval Capella - теневой персонаж русской электроники. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Спектакль-квартирник", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - ХI Международная научно-практическая конференция "Организация и безопасность дорожного движения". Институт транспорта ТИУ, улица Мельникайте, 72, ауд. 302). Тел.: 8 (3452) 39-03-30, 28-36-12.
11:00 - пресс-конференция с участием руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1915 году кайзер Вильгельм II, канцлер Бетман-Гольвег, министр иностранных дел Ягов и немецкое военное командование приняло Меморандум доктора Гельфанда, который предусматривал поддержку революционных сил (в частности большевиков) в России, свержение государственного строя империи и последующий выход её из войны с заключением сепаратного мира.
В 1917 году российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Одновременно с этим в Подмосковье была найдена значимая Державная икона Богородицы, связываемая с русской монархией и в честь которой 15 марта теперь празднуется православный праздник.
В 1927 году начато строительство ДнепроГЭСа.
В 1976 году Египет разорвал договор о дружбе с СССР.
В 1985 году зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com)
В 1990 году Михаил Горбачёв принёс присягу в качестве Президента СССР.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru