ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Красная шапочка"; 11:00 - театрализованное представление "В гостях у сказки" и "Колобок". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Рыжий чулок". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00 - "Чему учат в школе", познавательно-развлекательная программа для школьников и их родителей. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
13:00 - экскурсия "Тюмень матёрая". Отправление с улицы Перекопская, 5. Подробности здесь.
14:00 - концертная программа "Будь-яка дівчина – весна". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
18:00 - "3 в 1". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - METALLICA SHOW S&M Tribute feat. Артур Беркут, с симфоническим оркестром. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фестивального кино: "Смерть Сталина" / The Death of Stalin (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - "Первый День Комедии". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1891 — Александр III подписал именной высочайший указ, данный министру путей сообщений, о строительстве Транссибирской железной дороги.
В 1908 году основан футбольный клуб "Интернационале" (Милан).
В 1918 году столица Советской России перенесена из Петрограда в Москву, а центральная Рада Украины возвращена в Киев.
В 1937 году Московский телецентр на Шаболовке осуществил первую в СССР опытную передачу электронного телевидения в эфир.
В 1953 году в Москве на похоронах И. В. Сталина в результате давки погибли сотни людей, которые пришли проститься с "вождём народов".
В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка — кукла по имени Барби.
В 1972 году рабочему поселку Нижневартовск присвоен статус города.
В 2011 году Шатл "Дискавери" завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
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