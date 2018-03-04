ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - Open Innovations Startup Tour – региональный этап форума инновационных стартапов Фонда "Сколково". Технопарк, улица Республики, 142. Участие бесплатное, регистрация здесь.
10:30 - "Сказки доброго Кузнечика" в рамках проекта "Концерты для "ползунков"". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
17:00 - "Музейный понедельник": экскурсии по коллекциям "Дерево" и "Археология". Музейный комплекс имени Ивана Словцова, улица Советская, 63 (вход в Центр музейных коллекций со стороны ул. Елецкая). Подробности здесь.
18:00 - Елена Темникова на сцене ДК "НЕфтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - неделя фестивального кино: "Субурбикон" / Suburbicon (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - Мафик (Денис Кораблёв). КТЗ Байконур, улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
14:00 - презентация уникального научного издания "Определитель сосудистых растений Тюменской области" в департаменте недропользования и экологии Тюменской области, улица Советская, 61. Записаться на презентацию можно по тел.: (3452) 27-35-54.
18:00 - открытие школы дополнительного обучения вожатых по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья "Будь с нами". ТюмГУ, улицаЛенина 23, аудитория 501).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1558 году медик Франсиско Фернандес был послан королём Испании Филиппом II в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов питания. Эта дата считается днём появления табака в Европе.
В 1868 году в Англии запатентован степлер.
В 1918 году в России создана Служба Военных Сообщений (ВОСО).
В 1930 году в Москве на Арбатской площади открылся первый звуковой кинотеатр "Художественный". На сеансе демонстрировалась звуковая сборная программа 1, составленная кинорежиссёром Абрамом Роомом.
В 1940 году образовано самолётостроительное ОКБ Сухого.
В 1958 году состоялся первый полёт сверхзвукового многоцелевого самолёта Як-28.
В 1997 году впервые за четверть века Северная и Южная Корея сели за стол переговоров.
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