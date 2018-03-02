ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Курочка Ряба", 11:00 - "Приключения Зайчонка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - сказка "Бармалей". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
14:00 - закрытие Дней татарской культуры в Тюменской области. Гала-концерт лауреатов XXVII областного смотра-конкурса детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы"/"Утренняя звезда" и VIII областного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества "Халык сәнгате"/ "Народное искусство". ДНК "Строитель", улица Республики, 179 (для журналистов тел. 8-922-476-96-46).
15:00 - "Театр изнутри": интерактивный спектакль-променад - актеры раскрывают тайны закулисья; 18:00 - "Он, она, окно, покойник". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Зойкина квартира". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - закрытый показ "Техническая эстетика". Fabric Lab, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - "Песни русской души": Ирина Скорик (меццо-сопрано). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 – хореографическая драма "Каренина". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1804 году — Указ императора Александра I о запрещении в Российской империи продажи крестьян без земли, о разрешении им вступать в брак без согласия помещика и ограничении наказаний с его стороны. В 1861 году император Российской империи Александр II манифестом "О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" отменил в России крепостное право.
В 1863 году конгресс США принял постановление о насильственном переселении всех индейцев из штата Канзас в резервации.
В 1878 году между Россией и Турцией подписан Сан-Стефанский мирный договор. В составе Османской империи образовано автономное княжество Великая Болгария, находящееся под прямым влиянием России.
В 1921 году канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с коллегами открыл гормон инсулин, за что получил в 1923 году Нобелевскую премию.
В 1923 году в продажу поступил первый в мире новостной еженедельник — "Time".
В 1933 году в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха.
В 1987 году в Москве прошла презентация журнала "Бурда" на русском языке.
В 1991 году на референдуме 74 % населения Латвии проголосовало за независимость от СССР, в Эстонии — 83 %.
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