ДЛЯ ВСЕХ
11:00-18:00 - Всероссийский фестиваль "Битва на Туре", набережная:
111:00 – Кубок России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр"
14:00 – скоростные заезды на спортивных автомобилях в дисциплине "дрифт"
17:00 – открытие
18:00 – финал Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр".
10:30, 12:00 - "Красная шапочка", 11:00 - "Морозко". Театр кукол, улца Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Стойкий оловянный солдатик". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - цирковое представление "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.
14:00 - концертная программа народного хора украинской песни "Чиста криниця"; 15:00 - "Памяти Владимира Высоцкого". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
17:00, 19:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Мирандолина" – классическая итальянская комедия. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Эдуард Изместьев. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Песня остается с человеком". В программе ретроконцерта – популярные песни советского периода. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - фестиваль "Погружение в NIRVANA" ко дню рождения Курта Кобейна. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:30 - проект "НеЗнаюФильм" - показ новых малоизвестных, но достойных фильмов. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1881 году между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.
В 1971 году произошел захват еврейскими активистами Приёмной Президиума Верховного Совета СССР.
В 1972 году на советской атомной субмарине К-19 случилась авария.
В 1973 году в телеэфир впервые вышла передача "Очевидное — невероятное".
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