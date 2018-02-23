24
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 февраля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00-18:00 - Всероссийский фестиваль "Битва на Туре", набережная:

111:00 – Кубок России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр"

14:00 – скоростные заезды на спортивных автомобилях в дисциплине "дрифт"

17:00 – открытие

18:00 – финал Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр".

10:30, 12:00 - "Красная шапочка", 11:00 - "Морозко". Театр кукол, улца Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Бэби среда. Мир изнутри". МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.

11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00  - "Стойкий оловянный солдатик". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - цирковое представление "Фиеста". Цирк, улица Первомайская, 15. Билеты здесь.

14:00 - концертная программа народного хора украинской песни "Чиста криниця"; 15:00  - "Памяти Владимира Высоцкого". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.

17:00, 19:00 - VR-спектакль "В поисках автора". МТЦ "Космос", улица Республики, 169А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Мирандолина" – классическая итальянская комедия. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Эдуард Изместьев. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Песня остается с человеком". В программе ретроконцерта – популярные песни советского периода. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - фестиваль "Погружение в NIRVANA" ко дню рождения Курта Кобейна. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:30 - проект "НеЗнаюФильм" - показ новых малоизвестных, но достойных фильмов. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1881 году между Россией и Китаем подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае.

В 1971 году произошел захват еврейскими активистами Приёмной Президиума Верховного Совета СССР.

В 1972 году на советской атомной субмарине К-19 случилась авария.

В 1973 году в телеэфир впервые вышла передача "Очевидное — невероятное".

Теги: история , повестка , сноуборд , спектакль
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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