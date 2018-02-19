20
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 19 февраля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

15:00 - цикл встреч на тему "В лабиринтах военных архивов". Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, конференц-зал, 1-й этаж. Вход свободный. 

18:00 - открытие выставки "Ищите женщину" в Доме художника, улица Холодильная, 124.

19:00 - "Великие классики, или Мудрость жизни". Тюменский филармонический оркестр и Мария Федотова (флейта). Филармония, улица республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Крейцерова соната", "Старший сын". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

[LNK_2] ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Итоги деятельности органов ЗАГС Тюменской области в 2017 году" начальника управления ЗАГС Тюменской области Лилией Амбарцумовой. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru

13:00 — пресс-конференция "Контроль цен на товарных рынках Тюменской области — 2017 год. Национальный план по развитию конкуренции в РФ на 2018-2020 годы" с участием руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитоваться можно по телефону: +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей.

В 1927 году завод "Красный путиловец" выпустил первую партию новых трамвайных вагонов для Ленинграда.

В 1945 году из уральской эвакуации в Москву вернулись сокровища Оружейной палаты.

В 1988 году образовалась рок-группа "Агата Кристи" - советская и российская рок-группа, одна из наиболее популярных в стране в середине и во второй половине 1990-х годов.

В 2014 году - начало расстрела Евромайдана.

Теги: повестка
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