ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 - "Масленичный разгуляй" в Ялуторовском остроге, Сретенская площадь, 1. Подробности здесь.
14:00-20:00 - "На свидание в музей": розыгрыш романтического ужина в кафе "15/86", абонемента на посещение выставок Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, фотозоны и фотокабинки, мастер-классы, старое доброе кино про любовь,показ короткометражных фильмов и мультфильмов в рамках кинофестиваля "Ноль плюс". Музейный комплекс Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
19:00 - "Романс о влюблённых. Музыка советского кино". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "С любимыми не расставайтесь". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - экскурсия для всех влюбленных "Love. Life. Tyumen". Взгляните на жизнь вечернего города с необычного ракурса, побывайте в самых романтичных местах Тюмени. Вы узнаете об удивительных судьбах тюменцев, живших много десятилетий назад и тайнах любви и коварства, связанных с историей города. Отправление от музея "Городская Дума", улца Ленина. Предварительная запись и справки по тел. 45-35-90, +79292667372. Подробности здесь.
20:00 - спектакль "Любовный старт". МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - День святого Валентина в "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, 14:00 - заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам. Тюменская городская Дума, улица Первомайская, 20.
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы системы здравоохранения в 2017 году" с участием директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
14:00 - пресс-конференция фотоконкурса World Eco Photo 2018. Участники: Сергей Фирцев - Тюменский Дом Фотографии, член правления ТОО РГО, Евгений Голубев - председатель ТОО РГО, Сергей Шатохин — председатель наблюдательного совета НП "Тюменский деловой клуб", Игорь Ковалёв - член жюри конкурса, Николай Сульженко - член жюри конкурса. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1834 году во французском Лионе началась всеобщая стачка ткачей, в ходе которой впервые был поднят красный флаг как символ революционной борьбы рабочих.
В 1918 году Советская Россия перешла на григорианский календарь (1 февраля по юлианскому календарю).
В 1943 году Ростов-на-Дону был окончательно освобождён от немецко-фашистской оккупации.
В 1956 году в Москве открылся XX съезд КПСС. Наиболее известен осуждением культа личности и, косвенно, идеологического наследия Сталина. Спустя десять лет в этот же день в 1966 году 25 видных деятелей науки, литературы и искусства подписали письмо в адрес генсека КПСС Леонида Брежнева о недопустимости "частичной или косвенной реабилитации И.В. Сталина" и об отсутствии предания гласности фактов совершённых им преступлений.
В 1988 году пожар в здании Библиотеки Российской академии наук в Ленинграде. Сначала огонь уничтожил часть газетного фонда, расположенного на третьем этаже, а после того, как пожар был потушен, в 4.30 утра 15 февраля загорелись 4-й и 5-й этажи. Один из самых разрушительных в истории пожаров в библиотеках.
В 2004 году обрушилась крыша в Трансвааль-парке - первом аквапарке Москвы. Число погибших составило 28 человек, в том числе 8 детей, травмы различной степени тяжести получили 193 человека.
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