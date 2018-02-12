13
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 февраля 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 - "Масленичный разгуляй" в Ялуторовском остроге, Сретенская площадь, 1. Подробности здесь.

18:00 - конференция "Блокчейн: инвестиции, ico, майнинг в 2018". Тюменские эксперты расскажут о том, как правильно инвестировать в ICO и криптовалюты, запустить и продвигать ICO своего проекта, а также стоит ли майнить в 2018. Технопарк, зал "Атриум", улица Республики, 142. Регистрация, подробности здесь.

18:15 - концерт-лекция от музыковеда Надежды Коваленко, 19:00 - "Возвышенное и земное", в программе концерта – редко исполняемые концерты Моцарта и Пуленка, симфонические танцы из мюзикла "Вестсайдская история" Бернстайна. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Анна Франк". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - кинофильм "Битва полов" / Battle of the Sexes (2017). Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - заседание постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской думы, улица Первомайская, 20.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1706 году в Новгороде Великом открыта греко-славянская школа братьев Софрония и Иоанникия Лихудов, ставшая вторым высшим учебным заведением в России после Славяно-греко-латинской академии.

В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург — Москва. В 1851 году из Санкт-Петербурга в Москву отправился первый поезд. В 1855, после кончины императора, путь получил название Николаевского, а с 1923 года — Октябрьского.

В 1848 году Федор Тютчев назначен старшим цензором при министерстве иностранных дел. Будучи им, он не разрешил распространять в России манифест коммунистической партии на русском языке, заявляя, что "кому надо, прочтут и на немецком".

В 1859 году в Москве открыта первая женская гимназия.

В 1943 году советские войска освободили Новочеркасск. Советские воины-альпинисты совершили легендарное восхождение на Эльбрус, сбросив с его вершин фашистские штандарты и водрузив флаги СССР.

В 1956 году начала работу советская антарктическая станция "Мирный".

В 1963 году в Ленинграде по обвинению в злостном тунеядстве арестован поэт Иосиф Бродский.

Теги: история , повестка , СМИ , спектакли
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